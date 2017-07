Kim-Daniel Sannes om Storms død i «Hotel Cæsar»: – Absurd

Skuespiller Kim-Daniel Sannes (31) gruet seg til å spille inn sin aller siste scene – liggende oppi en kiste.

TV-seerne må klare seg uten Storm det siste halvåret før såpeserien setter punktum for godt. Mandag blir det nemlig klart at Storm døde som følge av en allergisk reaksjon etter vepsestikket han fikk i forrige uke.

– Jeg har spilt Storm så lenge, så det var en fjern opplevelse å spille i begravelsen hans. Det er jo absurd og ganske ekkelt å ligge oppi en kiste. Men heldigvis følte jeg ikke så mye på det som jeg hadde fryktet. På forhånd var jeg redd for at jeg skulle komme til å begrave en bit av meg selv den dagen, forteller Sannes til VG.

31-åringen opplyser om at det slett ikke var så lett å spille død som man skulle tro.

– Merkelig nok var det skikkelig vanskelig. Bare det å holde pusten så lenge. Jeg måtte faktisk også anstrenge meg for ikke å trekke på smilebåndet, så surrealistisk var det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«DØD»: Storm er med dette unektelig ute av den 20 år lange såpeserien. Foto: TV 2

Trist beskjed til fansen: Helt slutt for «Hotel Cæsar»

Sannes er fornøyd med å forlate serien på nettopp denne måten:

– Det er jo deilig å ha fått en seremoni og ha fått lagt Storm i bakken. Og det føles ærefullt. Ikke alle rollene i «Cæsar» har hatt en like kul exit.

TV-stjerne om «Cæsar»-rollen: – Hun er jo helt psycho

OVERLEVDE: Storm slapp med skrekken etter dette fallet. Derimot var det en veps som kostet ham livet. Foto: TV 2

Vant rollen

Sannes var 20 år og nyutdannet eleketriker da han fikk jobben som Storm gjennom konkurransen «Jakten på en Cæsar-stjerne» i 2006. Det som var et litt tilfeldig lykketreff, resulterte i 11 år på såpehotellet.

– Da jeg fikk muligheten til å jobbe i Norges mest etablerte TV-produksjon noensinne, grep jeg den. De første ti årene var jeg borte bare to dager. Jeg visste ikke hva en egenmelding var før det 11. året, gliser 31-åringen.

Fikk du med deg? Nye «Hotel Cæsar» møtte motbør

Hva som skjer fremover, er et åpent spørsmål.

– Skal jeg forvalte skuespillererfaringen eller falle tilbake på elektrikerjobben? Eller skal jeg realisere drømmen om Nord-Norge? Jeg har ingen konkrete planer akkurat nå, men mange baller i lufta.

Oppdatert? «Hotel Cæsar»-skuespiller vant VM

31-åringen er ydmyk overfor alt han har fått være med på som Storm. Særlig fordi han i motsetning til mange av kollegene ikke er skolert innen teater.

– Noen så potenisalet i meg den gangen, og det er jeg evig takknemlig for. Det blir en stor omstilling nå. All vet at når en skuespiller har vært knyttet til en rolle så lenge, kan det bli en del av identiteten. Jeg synes derfor det er helt naturlig å gi meg selv en liten karantene, samle ny livserfaring og etablere en fot også utenfor showbiz.

Husker du denne «Cæsar»-stjernen? Nå er hun med i «Farmen kjendis»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ADHD: Kim-Daniel Sannes i 2013, da han var med i «Skal vi danse» og brukte mye tid på å snakke om diagnosen sin. Foto: JAN P. LYNAU , VG

Noe som har vært viktig for Oslo-mannen, er at han gjennom kjendisstatusen har fått sette fokus på en hjertesak – nemlig økt forståelse og kunnskap om diagnosen ADHD, som han selv har.

– Jeg har brukt muligheten i intervjuer til å få rettet oppmerksomheten mot ting som betyr noe, nemlig å nå ut og berøre mennesker. Det er fint å kjenne på at jeg ikke bare var han som ble nummer to i «Skal vi danse», sier Sannes om innsatsen i 2013, hvor han blant annet stilte i T-Skjorte med «ADHD»-trykk.

«Hotel Cæsar»-skuespiller: Grovt hetset

UNG:Kim-Daniel Sannes da han kjemept om en rolle i «Hotel Cæsar» – i 2005. Foto: BJØRN DJUPVIK

Berømmelsen har imidlertid hatt sin pris på visse områder, som at ivrige fans har forstyrret natteroen.

– Det har vært en del helger med småfulle folk som ringer midt på natten, så jeg har byttet noen telefonnummer underveis. Men jevnt over har kontakten med fans vært en glede.

– Som en Amanda



Sannes er ikke rent lite stolt over å ha fått en baby oppkalt etter Storm.

– Hvis ikke det er som å motta en liten æresmedalje for arbeidet sitt, så vet ikke jeg. Jeg synes det er like viktig som en Amanda-statuett, ler han.

Selv om «Hotel Cæsar» skal vises på Sumo ut året, har alle skuespillerne i praksis sluttet for lengst. Den aller siste episoden, som kommer i desember i år, ble spilt inn i november i fjor.

Dyster stemning på hotellet: – Fryktet såpeeventyret var over

– Mange kommer til å savne «Hotel Cæsar», kanskje særlig eldre mennesker. Jeg skulle ønske de kunne få beholde en enkel hverdagsserie på budsjett. Vi får håpe at de som har tatt beslutningen om å legge ned, sover godt om natten, legger han til.

POPULÆR TRIO: Rudy «Eva» Claes, Anette «Juni» Hoff og Kim-Daniel «Storm» Sannes på fest før jul i fjor. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

«Hotel Cæsar»-stjerne: – Håper TV 2 tenker seg om en gang til

Uansett er Sannes glad over å ha fått minner for livet. Og Storm vil han bære med seg for alltid.

– Jeg var jo så vidt myndig da jeg startet, og 30 da jeg sluttet. Hvis ikke det former deg, så er det noe galt med deg. «Hotel Cæsar» har vært og kommer til å være en del av livet mitt.

Singel?

Nytt er det at Sannes ikke lenger vil utbrodere kjærlighetslivet. Hittil har han delt åpent om romanser og brudd, men denne gangen er han taus på spørsmål om sivilstatus:

– Det er helt privat, og det er alt jeg vil si. Jeg har alltid vært generøs og svart på mange spørsmål. Heretter må jeg få muligheten til å holde noe litt privat.

Kunnskapsministeren om «Hotel Cæsar» i fjor: – Dagens triste nyhet