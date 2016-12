Jens August gjør comeback i «Hotel Cæsar»

Kim Kolstad (46) hadde spilt en av hovedrollene i 15 år da for to og et halvt år siden fikk nok og sluttet.

Men i såpeverdenen kan alt skje. Og nå er altså Jens August tilbake – han dukker opp i den aller siste episoden som vises torsdag denne uken. I hvilken grad han er med i kommende sesong på nett, er TV 2 hemmelighetsfulle om.

Dyster stemning: Tror såpeeventyret er over

– Vi kan bekrefte at Jens August er tilbake i Hotel Cæsar-manesjen, noe vi tror er et gledelig gjensyn for fansen, sier pressekontakt for «Hotel Cæsar», Johanne Viken Sandnes til VG.

Bekrefte kan også Kim Kolstad selv:

– Det som funker best for «Hotel Cæsar» og meg, er å ha et åpent forhold, smiler han.

– Da er det ganske hyggelig å komme innom – så lenge jeg ikke trenger å være der hele tiden. Jeg er jo veldig glad i mange av dem som jobber der. Og det er der jeg har lært faget mitt. Det kommer jeg alltid til å være takknemlig for, sier han til VG.

Også i 2005 ble Jens August antatt død, men to år senere var han på plass igjen.

Bakgrunn: «Hotel Cæsar» forsvinner fra TV-skjermen

OMSTRIDT: Jens August – her i en scene fra den kommende sesongen – har vært en kontroversiell skikkelse. Foto: TV 2

– Hvordan er det å være vitne til prosessen serien går gjennom når den etter 18 år nå flyttes fra lineær TV til nett?

– Jeg tror ikke det betyr så mye at den skal på nett. Alt skal over på nett. Jeg personlig har ikke sittet og sett på en TV-skjerm på mange år. Jeg ser kun på nett. Men det som er spennende, er om «Cæsar» kan overleve ennå lenger. Det hadde vært fantastisk. Serien har vart så så lenge at den har overgått alle mulige forventninger tusen ganger allerede. Så alt som skjer fremover er en bonus, svarer Kolstad.

Usikker skjebne



I praksis har alle skuespillerne i «Hotel Cæsar» sluttet, for neste års sesong er allerede ferdig innspilt. Ingen av stjernene har kontrakt om mer. Om det blir noen ny innspilling av episoder utover det som allerede foreligger, er høyst uvisst. VG kunne for få uker siden melde om anspent tone på settet.

Også seerne har uttrykt stor fortvilelse og frustrasjon over både usikkerheten og det faktum at man etter nyttår må ha Sumo-abonnement for å se serien på nett.

Husker du? Han er hatet av «Cæsar»-fansen

SLUTTER: Sofie Asplin (20) har opplevd både oppturer og nedturer i rollen som Jenny i «Hotel Cæsar». Foto: BENDIK STALHEIM MØLLER

Det har til nå vært uklart hva som skjedde med rollefiguren Jens August, om han var død eller om han hadde klart å komme levende fra et drapsforsøk. Hvordan han gjenoppstår, skal ikke røpes her.

Når han ikke jobber som skuespiller, er Jens August aktiv gründer i et miljøfirma, og han kjører lastebil.

Slutter

Samtidig som Kolstad dukker opp igjen, er det klart at hans ene datter i serien, Jenny, er ute. VG kunne denne uken melde at Sofie Asplin (20) ikke er med i neste års sesong – som kun sendes på nettet.

Sofie: – Tror mange vil føle det er krise

Kolstad la ikke skjul på at han var misfornøyd da han ga seg sommeren 2014.

– Jeg passet ikke inn. Det ble litt sånn kjerringa mot strømmen-energi. Det er jeg ikke interessert i, uttalte Kolstad til «God kveld Norge».

– Det sier seg selv at jeg ikke hadde sluttet der om alt hadde vært en dans på roser, men derfra til å sitte og mene masse om det vil jeg ikke. Det tar jeg på kammerset, forklarte han den gangen.

Husker du? Flere «døde» i «Hotel Cæsar»

Serien starter opp på Sumo 2. januar.

Fansen fortviler: – Lukter starten på slutten