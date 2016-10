«Hotel Cæsar»-fansen fortviler: – Lukter starten på slutten

Såpeekspert Tom Erik Hansen (34) frykter at det som nå skjer rundt «Hotel Cæsar» betyr spikeren i kisten for den 18 år lange serien.

VG onsdag meldte onsdag at den foreløpig aller siste episoden av «Hotel Cæsar» spilles inn 16. november. Etter det står samtlige skuespillere og andre i staben uten kontrakt.

Om TV 2 bestemmer seg for at neste års nettsatsing er lukrativ nok til at de vil bestille flere episoder, gjenstår å se. De 50 nye episodene skal fordeles utover hele 2017. Altså må fansen belage seg på langt mindre doser på TV 2 Sumo enn de 180 halvtimeslange episodene de er vant med årlig.

Fansen er ikke fornøyd med at TV 2 til neste år kun skal gå for én episode i uken i tillegg til tre porsjonerte småklipp.

«Slutter i hvert fall å ha Sumo når Cæsar blir sendt en gang i uka», skriver en skuffet TV-seer under VGs artikkel.

«Skal Cæsar legges ned???», «Neeeeeei, kan jo ikke bare slutte med Cæsar!», «Forsvinner Cæsar fra Sumo forsvinner jeg fra Sumo også», lyder det fra andre.

Tom Erik Hansen (34), trolig Norges største såpeekspert, forstår fansens fortvilelse. Porsgrunnsmannen har selv figurert i statistroller på TV-hotellet. Han er nok også den nordmannen som kan skilte med flest besøk på settene til de store TV-såpene i USA.

– Den første spikeren i kisten vil jeg si kom med nyheten om at «Hotel Cæsar» kun skal sendes på Sumo. Jeg tror ikke de vil nå halvparten av det de gjør i dag, sier Hansen, som tidligere har stått bak protestkampanjer når amerikanske såper som «Glamour» har blitt kuttet på norske skjermer og flyttet til nett.

– Det som skurrer mest, er de 50 episodene. Her har du godt vante seere og en produksjon som har fått servert og produsert fire-fem episoder per uke i nesten 20 år, sier Hansen.

TV 2: – Vi gleder oss



Dramasjef Christopher Haug i TV 2 sier han har forståelse for at det kan virke skummelt at «Hotel Cæsar» publiseres på en ny måte.

– Men jeg kan berolige fansen med at historiene er like gode som før. Vi gleder oss stort til å vise fansen nye «Cæsar», sier han.

– «Hotel Cæsar» lever i beste velgående, og som alltid så vil vi se sesongen an før vi eventuelt bestemmer oss for om det blir mer, sier dramasjef i TV 2, Christopher Haug, til VG.

– Lukter starten på slutten



Såpeekspert Hansen tror ikke fansen vil opprettholde samme lojalitet med én ukentlig episode.

– For meg så virker dette som en forsiktig nedtrapping og nedprioritering av serien og produksjonen. TV 2 vet at såpefansen er ekstremt lojale, og at det er snakk om mange arbeidsplasser. Men det lukter starten på slutten.

Hansen påpeker at «Hotel Cæsar» har vært trendsettende for sjangeren i Skandinavia. Han mener at dersom TV 2 etter hvert bestemmer seg for å la serien fortsette, risikerer de mye ved å la fremtiden være så uviss som nå.

– Her kan skuespillere og dyktige folk bak kamera og i kulissene forsvinne. Det kan igjen føre til at serien blir totalt ugjenkjennelig. I tillegg tukler de med de mest lojale seerne i TV-verdenen.

STOR GJENG:VG var til stede under innspillingen av sesongfinalen i fjor. Foto: TROND SOLBERG , VG



Hansen viser til at utenlandske såpeserier som har blitt flyttet til nett, har mistet godt over halvparten av fanskaren.

FAKTA OM «HOTEL CÆSAR» * Skandinavias lengste såpeserie. Vises på TV 2. Flyttes til Sumo etter nyttår. * Handlingen kretser rundt hotellfamilien Anker-Hansen og deres ofte kompliserte relasjon til forskjellige personer fra familien Krogstad. * Første episode ble sendt 24. oktober 1998, og siden er det produsert over 3000 episoder. * Serien har høstet flere Gullrute-statuetter.

– Det er naivt å tro og forvente at en stor del av målgruppen til såpesjangeren skal gå å kjøpe seg en hdmi-kabel, koble dataen til TV og kjøpe seg et Sumo-abbonoment. Det funker ikke slik.

Såpeentusiasten har imidlertid forståelse for at TV 2 er avhengig av å ha en bærekraftig produksjon.

– I den prekære økonomiske omstillingen TV 2 nå befinner seg i med nedskjæringer og budsjettkutt, vendes helt sikkert hver krone. Men det er veldig synd at dette går utover deres bærebjelke. Mitt tips til fansen er å protestere.

Reaksjoner fra fans



På VGs Facebook-side og i kommentarfeltet under artikkelen ble det delt sterke meninger da det ble kjent at stemningen på «Hotel Cæsar»-settet var dyster.

«Kommer ikke på tale å betale for Sumo for å se det. Vi betaler nok for å få se TV 2 gjennom Rikspakken, og da skulle betale ekstra for Sumo – nei takk», skriver en og påpeker at 100 kroner for fire episoder i måneden er for dyrt.

SÅPEENTUSIAST: Tom Erik Hansen om gitt av«Glamour»-stjernene Katherine Kelly Lang Lang og Ashley Jones på settet i Los Angeles for en tid tilbake. Foto: PRIVAT

En person tagger en annen og skriver: «Én episode i uka?!», mens en annen uttrykker at det nesten er «stygt gjort overfor trofaste seere å fordele 50 episoder ut over et helt år».

Enkelte innrømmer at de sluttet å følge serien allerede da det ble kjent at programmet skulle over på Sumo. «TV 2 lurer folk (...) Makan til frekkhet», konkluderer en fan.

Andre reagerer på at det nye nettformatet ifølge VGs kilder blir mer likt NRKsungdomsserie «Skam». De tror ikke en ungdommelig profil vil passe den eldre målgruppen som ser på «Hotel Cæsar».

En av de mest ivrige, som skriver at vedkommende har sett alle episodene, kommer med et langt hjertesukk på seriens egen Facebook-side. Her er et utdrag:

« … skuespillerne betyr også enormt mye for meg. Jeg og mange andre trenger Cæsar i dagliglivet vårt. Det er et trivelig avbrekk fra hverdagen og alt stresset. Cæsar er et hjem for meg rett og slett».