Foreløpig siste dag på «Hotel Cæsar»-settet

Skuespillerne er samlet på settet for siste innspillingsdag av såpeserien, for denne gang. Hva som skjer fremover er uvisst.

I oktober fortalte TV 2 at «Hotel Cæsar» kun vil sendes en episode i uken i 2017. I tillegg vil det komme kortere klipp i løpet av uken, alt på nettplattformen Sumo.

Flere ansatte i produksjonen fortalte om dyster stemning på settet tidligere i høst, fordi det ennå ikke er tatt en beslutning om såpeserien vil fortsette å gå etter de neste 50 episodene er sendt.

I dag ble de siste scenene av den kommende sesongen spilt inn, men man vet ikke om det vil komme en ny sesong av serien. Nikis Theophilakis, som spiller Pelle Krogstad, og Cici Henriksen, som spiller Beate Krogstad, er blant de som spilte inn sin foreløpige siste scene i dag. De to følte at det var god stemning på settet.

– Nå er det fullståhei, så det kjennes egentlig ganske vanlig, forteller Theophilakis etter at kameraene er skrudd av for denne gang.

Henriksen beskriver stemningen som koselig.

– Men det er veldig rart at det er siste for nå, men det er veldig fint å ha den scenen med Nikis, forteller hun.

- Trist om det faktisk er slutt

Nå er det tid for å bli festklar, og Henriksen benytter sjansen til å få noen nye striper i håret. Hun forteller at hun velger å ikke fokusere på at dette kan være den siste episoden hun spiller inn av såpeserien.

BLIR FESTKLAR: Cici Henriksen får håret farget av frisør Sanna Schou Svennevik etter innspillingen Foto: Frode Hansen , VG

– I kveld skal vi feire det som er og har vært. Jeg tenker at det er bedre å ha en skikkelig fest nå, enn å sette fokus på at det kan være slutt.

Theophilakis forteller at han vet at noen er sentimentale for at det kan være slutten for såpeserien.

– Men jeg er ikke så sentimental av meg, sier han, men legger til at han syns det vil bli trist om det ikke blir mer Cæsar.

– Da særlig med tanke på kollegaene her. Jeg har vært her i ti år, og selv om mange har kommet og gått er det noen jeg har vært sammen med i alle de årene, sier han.

Klare for noe nytt

Han legger til at han likevel syns det er greit å gjøre noe litt annet en periode nå. De konkrete planene vil han ikke røpe, men det kjennes greit for Theophilakis å gi slipp på Pelle en stund nå. Denne sesongavslutningen ikke er som de andre, siden de ikke vet om det blir flere episoder.

– Det er egentlig en ganske vanlig ting, alle her er freelancere. De fleste går fra prosjekt til prosjekt, og noen har en annen jobb å gå til andre har ikke, forteller han.

Både han og Henriksen er optimistiske for fremtiden til hotellet.

– Jeg tenker at det blir mer, jeg er evig opptismist, sier Henriksen.

– Jeg tror det er gode sjanser for at vi fortsetter en gang til neste år, men det er et regnestykke for TV 2. Om nok av de som vil se Hotel Cæsar kjøper Sumo så vil de kunne fortsette, tror jeg.

SØSKEN PÅ TV: Nikis Theophilakis og Cici Henriksen (ved bordet) hadde sine siste scener sammen. Foto: Frode Hansen , VG

Ser frem til fri



I nærmeste fremtid ser de begge ser frem til å få litt fri. Henriksen skal til Thailand med sin kjære, og blir der på ubestemt tid.

– Jeg skal jobbe med en festival jeg arrangerer, også får vi se, kanskje vi starter en bar eller noe, spøker hun.

For Theophilakis er det ideen om en rolig førjulstid som lokker, i tillegg til å komme litt mer ajour på hjemmebane.

SER FREM TIL FRI: Nikis Theophilakis etter innspilling av sin siste scene Foto: Frode Hansen , VG

– I dag for eksempel oppdaget vi at han eldste sønnen vår hadde en lekse han ikke hadde gjort. Den ukesleksen hadde bare ligget i sekken i en uke. Det gleder jeg meg til å få litt mer oversikt over, forteller han.

Sesongen som er spilt inn nå er den som skal gå på Sumo en gang i uken gjennom 2017. Det eneste produksjonsselskapet vil røpe om den siste episoden er:

– Alt kan skje på «Hotel Cæsar», sier Maria Sandvik presseansvarlig for «Hotel Cæsar».

Har troen på nye «Cæsar»

TV 2s dramasjef Cristopher Haug forteller at de vil ha en løpende vurdering av den kommende sesongen av såpeserien.

– Hvordan vi skal måle suksessen henger sammen med blant annet antall seere, strategi og budsjett for å nevne noen, sier han.

Da nyheten om at «Hotel Cæsar» var flere fans fortvilet. Såpeeksperten Tom Erik Hansen mente dette var starten på slutten. Dramasjefen i TV 2 forteller de ser lyst på fremtiden til hotellet.

– Vi gleder oss stort til å fortelle Cæsar på en ny måte eksklusivt på Sumo. Vi tror at både nye og gamle fans vil like grepene vi har tatt. Det er en grunn til at TV 2 har gjort Cæsar til en av de aller største satsingene på Sumo i 2017, og det er jo fordi at vi har skikkelig troen, sier han.

Såpeserien har gått på TV 2 hver dag mandag til torsdag i 18 år, men fra våren 2017 er det «Sommerhytta» som tar over sendetiden fra 19.30-20.