Dyster stemning på «Hotel Cæsar»: Tror såpeeventyret er over

Ingen av skuespillerne på «Hotel Cæsar» har kontrakt mer enn en måned til. Nå er det kaos i kulissene.

TV-seerne vet at det er spilt inn 50 nye episoder, som skal vises på TV 2 Sumo i 2017. Men de er ikke klar over at serien kanskje pakker sammen for godt allerede neste måned. 16. november spilles den siste episoden inn. Alle skuespillerne og mange andre står da uten kontrakt.

– Vi opererer som om «Hotel Cæsar» legges ned, sier en ansatt i produksjonen til VG.

Også flere kilder forteller om en «svært betent, vemodig og bitter» stemning:

– Her er det snakk om en arbeidsplass med 120 mennesker, som ikke aner om de har jobb til våren. Det er helt horribelt. Situasjonen er ekstremt uverdig for alle som har jobbet med dette i mange år. TV 2 burde gitt oss klar beskjed, men det er kun pengehensyn og seerandel som betyr noe. I tillegg er dette rent lureri overfor publikum, sier en opprørt ansatt.

Bakgrunn: «Hotel Cæsar» forsvinner fra TV-skjermen

Kontrakten innebærer taushetsplikt, så alle VG har snakket med uttaler seg anonymt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

STOR GJENG:VG var til stede under innspillingen av sesongfinalen i fjor. Foto: TROND SOLBERG , VG

De siste årene har det vært produsert 185 episoder per sesong. Konsekvensen av å gå ned til 50 episoder, er at seerne til neste år får servert langt mindre doser fra såpehotellet.

– TV 2 har kjøpt seg veldig god tid til å tenke seg om, ved å smøre de 50 episodene ut over et helt år, samtidig som de ansatte må sitte på pinebenken. Det er uprofesjonelt, mener en ansatt.

– Urent trav fra TV 2. Det er greit at seerne får vite om det, sier en annen.

– Lurer seerne

Samtlige av kildene VG har snakket med, mener at det ikke kun er de ansatte som behandles kritikkverdig, men også seerne, som de hevder blir ført bak lyset. Oppfatningen er at TV 2 skor seg på at folk skal kjøpe Sumo-abonnement for å se fortsettelsen, samtidig som seerne får mye mindre «Cæsar» enn de er vant med.

– Det er en ganske gjengs oppfatning at vi føler vi lurer seerne, sier en kilde.

Rollen som Amanda: – Helt psycho

FAKTA OM «HOTEL CÆSAR» * Skandinavias lengste såpeserie. Vises på TV 2. Flyttes til Sumo etter nyttår. * Handlingen kretser rundt hotellfamilien Anker-Hansen og deres ofte kompliserte relasjon til forskjellige personer fra familien Krogstad. * Første episode ble sendt 24. oktober 1998, og siden er det produsert over 3000 episoder. * Serien har høstet flere Gullrute-statuetter.

Én episode i uken

VG får opplyst fra flere hold at det i 2017 kun skal sendes én episode i uken, men at det i tillegg skal porsjoneres ut tre-fire klipp på få minutter gjennom uken. Altså beveger TV 2 seg inn i et nettunivers lignende det NRK har hatt stor suksess med rundt «Skam».

Men i motsetning til «Skam», som er rettet mot ungdom, har «Hotel Cæsar» en eldre målgruppe. En annen vesentlig forskjell er at Sumo koster penger.

– Med tanke på det segmentet vi når ut til, er dette en uryddig måte å opptre på, sier en opprørt ansatt.

Husker du? Flere «døde» i «Hotel Cæsar»

Samtidig sjekket nye inn (artikkelen fortsetter under videoen):

Christopher Haug, dramasjef i TV 2, synes det er trist at ansatte føler seg uverdig behandlet.

– Det er overhodet ikke vår intensjon. I en perfekt verden skulle jeg gjerne skrevet evighetskontrakt, men som med alle andre programmer i TV 2 gjør vi en vurdering når vi har sett sesongen an. Det er seerne som avgjør, og den usikkerheten må alle leve med.

Haug nekter for at TV 2 lurer seerne.

– Vi har for lengst varslet at serien skal gå eksklusivt på Sumo, og planen har hele tiden vært at vi skal vi informere om hvordan dette vil skje. Det skjer veldig snart. Ingen skal være i tvil om hva de får, men vi legger ikke skjul på at vi ønsker at hele Norge skal tegne Sumo-abonnement for å se «Hotel Cæsar».

«Goggen» sluttet frivillig: – Rart, trist og godt

– Burde tatt bedre vare på oss



Turbulensen til tross, alle VG har snakket med er glad i jobben sin. De tror også at nettsatsingen blir like spennende som den blir skummel.

– «Hotel Cæsar» har vært privilegert som har fått være med så lenge. Jeg tror ingen som har jobbet med «Hotel Cæsar» har angret. Vi forstår at TV 2 har et regnestykke å ta hensyn til. Men med tanke på hva «Hotel Cæsar» har gitt dem, burde de tatt bedre vare på oss og seerne, sier en.

«Hotel Cæsar»-skuespiller: Grovt hetset på nett

«Hotel Cæsar»-direktør uforstående

Ellen Alveberg, administrerende direktør i Metronome Spartacus, som produserer «Hotel Cæsar», kjenner seg ikke igjen i situasjonen VG får beskrevet.

– Vi produserer «Hotel Cæsar» som vi har gjort i 18 år, og stemningen på settet og i studio er god. Serien har overlevd og klarer seg nå veldig bra, på tross av store forandringer i folks seervaner. Den kontinuerlige produksjonen kan skape en forventning om at dette skal gå inn i evigheten, men som alle andre må også vi omstille oss og tilpasse oss endringene i markedet, sier hun til VG.

Alveberg påpeker at de er en del av en bransje, hvor korte kontrakter er regelen. Hun er glad for at de har fått holde så høy produksjon som de har gjort, over så mange år.

– Når det er sagt, så er det ingen signaler som sier at dette er slutten. Det som skjer, representerer forhåpentlig kun en pause i opptakene. Vi ønsker selvsagt å fortsette og er stolte av produktet vi leverer.

– Stemmer det at Metronome Spartacus skal rigge ned alt av «Hotel Cæsar»-scener og leie ut studio til andre aktører etter november?

– Nei, den beslutningen er ikke tatt.

Det er ikke første gang de ansatte går inn i en periode med stor uvisshet. Også på nyåret i fjor var alt uklart, før TV 2 noen måneder senere ga grønt lys.