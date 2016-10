«Cæsar»-Sølje: – Full forståelse for at seerne reagerer

Sølje Bergman (41) er ikke overrasket over at seerne reagerer på «Hotel Cæsar»-stopp på TV 2. Selv er hun sikker på at det blir mer av såpeserien.

Bergman har spilt Ninni Anker-Hansen, rollen som gjorde Henriette Lien kjent tidlig i «Cæsar»-historien, siden 2014. Denne uken ble det klart at TV 2s endring for såpeserien medfører at kun én episode i uken vil sendes på lineærkanalen, mens deler av episodene vil publiseres mandag til torsdag på betalingstjenesten TV 2 Sumo.

– Jeg bekymrer meg ikke for det, for jeg kjenner min egen bransje. Alle vil gjerne vite at man har jobb, men jeg er overbevist om at til tross for forandringen, vil «Cæsar» fortsatt levere så bra og spennende at TV 2 vil fortsette å lage serien. Det som kommer det kommer, men jeg er helt sikker på at det blir mer. Om jeg tar feil er ikke det så viktig – det viktige er å være glad og jobbe på, sier Bergman til VG.

Såpeentusiaster og seere har spurt seg om plattform-byttet fra lineær-TV til betalstrømming vil bety begynnelsen på slutten for «Hotel Cæsar», som har gått på norske skjermer siden 1998.

Ninni-skuespilleren sier hun forstår fansen:

– Om noe jeg digger å se på på TV hadde forsvunnet, hadde jeg også klaget. Så jeg har full forståelse for at de vil ha «Cæsar» sånn det alltid har vært, men veldig mange faktorer spiller inn som man ikke tenker over. Vi er kjempeglade for seerne og håper de fortsetter å følge oss.

Uten kontrakter



Flere ansatte i produksjonen VG har snakket med tidligere i uken, har fortalt om kaos i kulissene og om en «svært betent, vemodig og bitter» stemning. 16. november er siste innspillingsdag for sesongen som skal vises 2017. Da er 50 episoder spilt inn, mot normalt rundt 180 de tidligere sesongene, og ingen av de involverte foran eller bak kameraene har fått fornyet sine kontrakter.

Det er imidlertid ikke noe Sølje Bergman bekymrer seg for.

– Sånn er det med TV-serier: kanskje blir det en sesong til, eller kanskje ikke. Det er det vi driver med hele tiden. Jeg tenker ikke på det. Det er livet jeg har valgt med å være frilansskuespiller. Kanskje burde jeg bekymret meg mer, men jeg velger å ikke gjøre det. Når jeg skal på jobb, må jeg ha fokus på scenen, og ikke det vi prater om nå. Jeg synes selv jeg er veldig heldig som har en fulltidsjobb i min bransje – på dagtid, som er forenlig med å ha tre små barn, sier hun.

Også i fjor gikk skuespillere og stab uten kontrakter da den sesongen var ferdig innspilt i februar. Først i mai fikk de vite at 2017-sesongen skulle spilles inn til høsten.

Bergman understreker at hun er veldig glad i jobben i «Hotel Cæsar».

– Det har jo vært utrolig. «Cæsar» er et nydelig sted å være. Det er kjempegøy å være med: Jeg lever her og nå og kommer på jobb med fantastisk flinke folk. Jeg vil ikke bruke energi på hva som skjer eller ikke skjer, sier hun og legger til:

– Det har vel ikke skjedd før at samme produkt har stått støtt i 18 år, det er en luksus som ikke er gitt. Plutselig kunne det dukket opp noe konkurrerende. Sånn er det hele tiden i vår bransje.

– Vi var overrasket



Nikis Theophilakis har spilt Pelle Krogstad på «Cæsar» i 10 år til jul. Han synes heller ikke det er overraskende at seerne reagerer på omveltningen.

– Det er ikke noen uventet reaksjon. Vi var jo overrasket over at TV 2 gjorde det på den måten. Men det er et regnestykke dette her, det er klart det koster mye penger å produsere 170–180 episoder i året, sier han og understreker at sesongen som er spilt inn nå er spesialtilpasset det nye formatet.

– Episodene er skrevet på en litt annerledes måte. Historiene er mer intensive og mer effektivt skrevet, vi har også brukt lengre tid på scenene i studio, og lagt inn en ekstra innsats på lys og rigg for å gjøre bildene så bra som mulig. Så vi har gjort en ekstra innsats for seerne, sier han og fortsetter:

– Vi er jo interessert i å beholde arbeidsplassene våre – både foran og bak kamera. Og vi tenker at beste måten vi kan overleve på er å lage en så god produksjon som mulig. Vi er lojale mot seerne våre på den måten. Så håper vi så mange som mulig liker det og følger oss over på Sumo.

Theophilakis, som også er tillitsvalgt, forteller at staben normalt har hatt ettårskontrakter fra høst til sommer, men at dette endret seg i fjor. Da fikk de beskjed i mai at de skulle spille inn 50 episoder fra september til november.

– Da var det selvfølgelig mange i staben som hadde forsvunnet, og det var litt tyngre å starte opp, fordi mange nye måtte læres opp. Det er en sjanse TV 2 vet de tar. Jeg ordner det så jeg har noe annet å drive med over nyttår, det tror jeg alle gjør – og så får vi se, om TV 2 i mai sier «Vil du være med på ny runde til høsten?».

Om sine ti år som Pelle, sier skuespilleren:

– Det har vært et eventyr! Det er helt eksepsjonelt at noe varer så lenge, så det er ingen såre miner. Dette har nesten blitt som en fast jobb, men hele veien har vi levd i spenning. TV 2 er jo 100 prosent kommersiell, og hver eneste sesong har de sett an om seertallene er høye nok til å fortsette, så vi har gått og ventet på svar fra TV 2 hvert eneste år eller halvår. Det er sånn livet er. Men i år er det litt spesielt. Vi vet det at TV 2 har slitt med svært sviktende annonseinntekter som jo kanalen lever av, og egentlig er det en veldig stor kompliment til «Hotel Cæsar» at vi får være prøvekanin på dette.

Også Bergman er klar for endring:

– Vi må følge strømmen i samfunnet vi er en del av. Det man liker er ikke evigvarende. Forandringene som skjer nå må vi forholde oss til. Noen ganger er forandringer til det bedre, og andre ikke. Det er vanskelig å forutsi, sier hun.