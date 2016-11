Kommentar om «Skam»: Pikk, Kim K og Eskild <3

Kommentar For en homo som meg, som støtt og stadig snakker om både pikk og Kim Kardashian (ikke lavendel, der går grensa), var «Skam»-klippet, «Pride», etterlengtet.

For det er nemlig på høy tid å snakke om homser som hater homser. Og heteroer som hater homser, for den del. Vi er nemlig i ferd i å gå oss fast i en homohengemyr, der det plutselig er helt greit å sette grenser for hvor mye homo vi tåler.

Derfor var det en fryd å se Isaks egen sneversynthet og fordommer mot seg selv slå tilbake mot han i «Pride»-klippet, der han kom ut av skapet til roomie og såkalt superhomo Eskild. Joda, Isak liker kanskje gutter, men han er ikke en sånn «homo,homo», en «sånn som deg», som han sier til Eskild, en sånn som «snakker høyt om pikk, Kim Kardashian og lavendel».

Jeg fikk umiddelbart lyst til å holde rundt Eskild. Og til å slå Isak. For det er ikke første gang Isak føler seg truet av seg selv: Han fikk også en flau smak av homo i munnen da danselæreren bevegde litt for mye på rumpa i stram dansetights. Da var det Jonas som ga han nødvendig motstand på sine egne homofordommer. Gårsdagens «Pride»-klipp tok opp essensen av det som er dagens viktigste homofordommer i 2016: Homser er greit, så lenge det ikke er dynket i for mye glitter, konfetti og motstand. De skal helst ikke legges merke til.

Vi har Isak-er overalt: «Homser er kule så lenge de ikke gjør for mye ut av seg selv». «Homser er ok så lenge de ikke legger an på meg». «Homser er fine så lenge de ikke lager for mye styr i gayparade og snakker for mye om Beyonce». Og ikke minst; jeg kjenner knapt en homo som ikke sier at han helst vil ha en kjæreste som er «minst mulig homo». Homofili er ikke sexy, vet du.

Se for deg at vi hadde snakket slik om kvinner. Eller innvandrere. Eller andre grupper som har kjempet for å bli godtatt og akseptert. Og jeg påstår ikke at hatet mot kvinner og innvandrere er mindre enn mot homofile. Men faktumet er at homser er i en særstilling, fordi det i Norge i dag er aksept for å tolerere oss med forbehold. Vi legger knapt merke til det dersom andre sier at homofili er ok kun dersom de lever innenfor andres standarder. Det er en selvfølge å akseptere oss, men det er også en selvfølge å reservere seg mot deler av vår legning og personlighet. Det er drøyt, og sier noe om hvor lite likestilte homser faktisk er.. SKAM-homokampen er nødvendig.

Pride-scenen viste i går at Eskild på ingen måte er SKAMs «comic relief», men derimot en av seriens viktigste karakterer. På noen minutter fortalte han oss at det ikke er feigingene gjemt bak heterokostymet sitt som har kjempet for at vi i 2016 kan elske fritt. Det er det i hovedsak freaks og superhomsene som har gjort.

Homokampen har ikke blitt kjempet med brettekanter og stakittgjerder. Den har blitt kjempet med blod, svette og glitter. Derfor representerer Eskild trusselen ingen av oss egentlig ikke orker å forholde oss til. Homoen som vekker ubehag; homoen som faktisk minner på at homser er homser. Og når vi først forholder vi oss til homser som Eskild, så forholder oss gjerne til han med humor og distanse; han er den «artige skrulla» vi ler med og av. Men bak pikk, Kim Kardashian og lavendel ligger kanskje det største alvoret i hele «Skam»-universet: Den som er annerledes men nekter å gå på akkord seg selv for å blidgjøre samfunnet.

Så, hvorfor er det greit å ikke ta homser som Eskild på alvor? Hvorfor synes andre homser at homser som Eskild ødelegger for dem selv? Fordi Eskild er homoen som forvirrer oss og truer alle våre tradisjonelle oppfatninger av hvordan jeg og du bør være. Han får oss til vokse, akkurat som skrullehomsene før han.

Eskild, jeg elsker deg.