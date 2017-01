TV-anmeldelse «Homeland» s6: Carrie går PK

Alt er uttalt og politisk korrekt når Carrie vender tilbake til USA.

SESONGPREMIERE



«Homeland», sesong 6

Amerikansk spenningsserie i 12 deler

Tilgjengelig på TV 2 Sumo på dagtid mandager

TV 2 Zebra mandager kl. 22.30

Med: Claire Danes, Mandy Patinkin, Rupert Friend, F. Murray Abraham og J. Mallory McCree

OBS: Anmeldelsen avslører handling i sesong 6!

Carrie er tilbake i USA. Det gir oss noen deilige New York-«cityscapes» og noen nye problemstillinger. Sesongpremieren ble som kjent skjøvet fra høsten til nyåret fordi serieskaper Alex Gansa og co ville ha med seg den amerikanske valgkampen som tematikk. Og det har de absolutt gjennomført.

USA har en ny påtroppende president, Elizabeth Keane, som er skeptisk til etterretningstjenesten og vurderer å strupe all innsats utenlands (i hvert fall deler av dette setter i gang bjeller i kirketårnstørrelse).

Roer ned

Forholdet til CIA tegner ikke til å bli rosenrødt, og skal Saul og Dar Adal ha noe gjennomført må det skje før innsettelsen bare uker unna. Hemmelige møter blir selvsagt avholdt i krokene.

Samtidig følger vi, i svært stereotyp avbildning, den «hjemmedyrkede» tilsynelatende radikaliserte muslimen Sekou Bah (J. Mallory McCree) som lager USA-kritiske mobilvideoer fra terroråsteder og legger dem ut på nettet. Kanskje ikke helt uventet fører det til oppmerksomhet fra etterretningstjenesten. Kanskje mer uventet kjemper Carrie på hans side.

VANT GJENG: Peter Quinn, Carrie Mathison, Saul Berenson og Dar Adal. Foto: , Showtime / TV 2

For Carrie har opprettholdt bruddet med både CIA og filantrop Otto Düring og jobber for en frivillig organisasjon i Brooklyn (riktignok støttet av Düring) som hjelper amerikanske muslimer i rettssystemet. Som hun selv sier er hun blitt mer kritisk til eget system.

Tempoet er roligere enn vi er vant til i spenningsserien. Selv vignetten er nedtonet til sort-hvitt med lavmælt jazzdrakt. Det kan se ut som «Homeland» prøver å ta et tempotriks fra «The Night Of», uten at den er helt komfortabel med skiftet.

Synsforstyrrelser

Det mest skrikende med hele starten er Peter Quinn. Han dukker opp som en skadet og desillusjonert blanding av løytnant Dan i «Forrest Gump» og Ron Kovic i «Født 4. juli», utrolig nok sobert traktert av Rupert Friend.

Carrie svirrer rundt ham som en skyldbetynget mygg mens Quinn selv prøver å komme seg ut fra rehabiliteringssykehuset hun har plassert ham på. De mange plagene hans blir understreket av flere uskarpe, blinkende bilder fra hans synspunkt som også blinker seg ut i den visuelle stilen.

Strengt tatt burde vi være lei av Claire Danes’ bekymrede nær gråten-uttrykk, men skuespilleren klarer kunststykket å trollbinde oss også denne gangen. Samtidig som Quinn-Carrie-forholdet oppleves noe tvunget dratt videre, er det en oppmerksomhetsmagnet. Det er som et bilkrasj i sakte film – også etter sammenstøtet.

Fra tidligere sesonger vet vi at det er sannsynlig at tempoet tar seg opp videre i sesongen. Denne anmeldelsen er basert på kun de to første episodene, og det vi ser der er ikke nok til å overbevise om at «Homeland» er tilbake i storform.

Men «Homeland» er litt som en toppagent som famler litt – det er grenser for hvor dårlig det blir!

