«Westworld»-stjernen åpner opp om seksuelt misbruk: – Tilgivelse er essensielt

Hollywoodstjerne Evan Rachel Wood (29) synes det å spille en kvinnerolle som blir misbrukt i «Westworld» gir mening. Hun har selv opplevd overfall.

HBO-serien «Westworld» er riktignok science fiction og lagt til en fiktiv western-fornøyelsespark der rike mennesker betaler for å gjøre hva de vil med svært menneskelignende androider. Ofte er det gjestene vil å voldta eller drepe dem.

Les mer: Noe av det mest fascinerende fra HBO siden «Game of Thrones».

Men Evan Rachel Woods rollefigur Dolores er også et speil for skuespilleren selv. Dolores er riktignok en androide, men hun har en gryende bevissthet og jobber for å finne seg selv i en svært forvirrende og voldelig verden.

Dolores blir misbrukt gjentatte ganger, men reiser seg og tar skjebnen i egne hender.

I et intervju med Rolling Stone denne måneden, forteller Wood at hun selv har opplevd seksuelle overgrep.

I AKSJON: Evan Rachel Wood som Dolores med James Mardsen i «Westworld». Foto: John P Johnson , HBO

– Det var fysisk, psykisk, seksuelt, sier hun i intervjuet, og legger til i en e-post dagen etter presidentvalget:

– Ja, jeg har blitt voldtatt. Av en som sto meg nær mens vi var i et forhold, og ved et annet tilfelle, av en bareier. Jeg tror ikke vi lever i en verden der vi kan holde munn om sånt lenger. Ikke så lenge verden er slik den er nå, preget av åpenbar trangsynthet og sexisme.

Wood delte også dette på Twitter mandag, da hun skrev «Jeg står fremdeles oppreist. Jeg er i live. Jeg er glad. Jeg er sterk, men jeg er fremdeles ikke OK». Mens Rolling Stone siterte et lite utdrag, delte skuespilleren mandag hele brevet med sine nær 300.000 Twitter-følgere.

Etter å ha delt brevet, skrev hun også at hun kom til å ta en pause fra sosiale medier, men svarte senere sladderkongen Perez Hilton da han ba om unnskyldning for «sin tidligere umodenhet» i omtalen av Wood. Hun tilga ham og oppfordret alle til å behandle hverandre med medfølelse og respekt.

– Tilgivelse er mulig og essensielt for å komme videre, skriver Wood på Twitter onsdag kveld.

Stigma som biseksuell



Wood sto fram som biseksuell i 2011, og hun knytter mye av den tidligere sårbarheten sin til fordommer om biseksualitet.

Fikk du med deg: «True Blood»-stjerne står frem som biseksuell.

EKSER: Evan Rachel Wood og Jamie Bell på premieren av «King Kong» i 2005. Foto: Jennifer Graylock , AP

– Det ble alltid snakket om som en fase eller noe man gjorde for å få oppmerksomhet. Og jeg innså ikke hvor skadelig det var før jeg forsøkte å ha sunne forhold som voksen og innså at det fremdeles var skam og stigma knyttet til seksualiteten min som påvirket måten jeg forholdt meg til mennesker på. Jeg tror jeg ble utnyttet fordi noen visste det var noe ved meg de kunne utnytte, sier hun til Rolling Stone.

Skuespilleren sier det å få barn med skuespiller og eksmann Jamie Bell i 2013, endret mye.

– Jeg fikk sønnen min, og det endret alt. Det fikk meg ut av mine egne problemer. Jeg kunne bare ikke være noe jeg ikke var. Vi er indoktrinert på ulike måter, og det er en jobb å bryte den indoktrineringen. Det har helt ærlig vært en stor del av min reise, sier hun i intervjuet.

Bakgrunn: Hollywood-stjerner fikk sønn.

Forsonet seg med indre demoner



Hun fastslår også at hun la mye av seg selv i rollen.

– Dine indre demoner forsvinner aldri helt. Men når du bruker dem til å skape noe annet, så gir det mening og føles som om ikke noe var forgjeves. Jeg tror det er sånn jeg forsonet meg med det, sier hun og fortsetter:

– «Westworld»? Herregud, jeg la så mye i den første sesongen og så meg aldri tilbake.

ALLIERTE: Ingrid Bolsø Berdal spiller mot blant annet Ed Harris i «Westworld». Foto: , HBO

Nylig ble det kjent at HBO har fornyet «Westworld» med nok en sesong. Vår egen Ingrid Bolsø Berdal har en rolle i serien, og er å se i scener med flere av hovedfigurene.

Ingrid Bolsø Berdal: – Jeg har fått en nydelig kjæreste.

I sommer, i anledning Pride month, la Wood ut en video der hun snakker om sine erfaringer og utfordringer som biseksuell, og om egne tanker rundt selvmordsforsøket da hun var 22.

Wood har spilt i filmer siden 1994, da hun var sju år, og slo gjennom med «Thirteen» i 2003. Etter det har hun markert seg blant annet som den forsmådde datteren i «The Wrestler» i 2008, og Kate Winslets bortskjemte datter i «Mildred Pierce» i 2011. Fra 2009 var hun også kjent som vampyrdronningen Sophie-Anne Leclerq i TV-serien «True Blood».

Som 18-åring skapte Wood overskrifter da hun ble sammen med da 36-årige Marilyn Manson. De giftet seg noen år senere.

Les mer: Sjokkrocker gifter seg igjen.