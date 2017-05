TV-stjernen Jamie Denbo raser: For gammel for rolle

«Orange Is The New Black»-skuespiller Jamie Denbo (43) skal ha fått beskjed om at hun ikke er ung nok til å spille kona til en 57-åring.

Den amerikanske skuespilleren, også kjent fra «Yes Man», var på audition for en ny TV-serie i forrige uke, men det ble alt annet enn en trivelig affære.

Denbo, som i den prisbelønte «Orange Is The New Black» spiller Ginsberg, skal nemlig ha blitt vraket på grunn av for høy alder. 43-åringen forteller hele verden hvor opprørt hun er.

«Jeg fikk akkurat vite at jeg i en alder av 43 år, er FOR GAMMEL til å spille kona til en 57-åring», tordner hun på Twitter.

«Forresten, rollefigurene har også en datter på 18 år. Jeg er FOR GAMMEL til å være moren til en 18-åring», skriver hun videre.

Hun påpeker også at den aktuelle rollen skal være mannens første kone, noe hun mener gjør produsentenes beslutning om å hyre en yngre skuespiller, enda mer meningsløs.

«Hadde dette vært i virkeligheten, så ville 57-åringens kone MINST vært 50 år. Men denne jævelen vil være gift med en som maks er 38-år», freser Denbo og legger til:

«Fuck HOLLYWOOD. Gamle, hvite menn. Nyt den siste etappen. Vi er alle så jævla forsynt med dere øgler».

Denbo navngir ikke den mannlige hovedrolleinnehaveren eller tittelen på prosjektet, selv om hun innrømmer at hun er fristet.

«Skulle gjerne, men jeg vil ikke ødelegge denne fyren for dere. Han er en «amerikansk yndling», skriver Denbo og hinter om at det er en kjent skuespiller.

To døgn etter det første utbruddet, forklarer Denbo – også nå på Twitter – at hun har fått hatmeldinger fra nettroll som mener hun er «bortskjemt og stygg».

Ikke alene



Denbo er ikke den første kvinnen som går ut i offentligheten og flagger sin sterke misnøye med Hollywood-bransjens tendens til å droppe kvinner over en viss alder.

Elizabeth Banks (43) var 28 år da hun angivelig ble vraket som «Spider-Man»-kjæreste på grunn av alderen. Olivia Wilde (33) ble dumpet av filmprodusentene som ville ha en yngre kvinne til å spille kona til Leonardo DiCaprio (42). Maggie Gyllenhaal (39) fikk for et par år tilbake vite at hun var for gammel til å spille kjæresten til en mann på 55.

Liv Tyler (40) tok for to år siden et oppgjør med bransjen og uttalte at hun er blitt for gammel for de interessante rollene.

