«True Blood»-skuespiller døde etter avrusning

Nelsan Ellis (39) skal ha slitt med avhengighet i lang tid før han døde av komplikasjoner etter alkohol-avrusning.

«True Blood»-skuespilleren Nelsan Ellis skal ifølge familien ha slitt med dop og alkohol-problemer i flere år.

Først ble det sagt at Ellis døde av komplikasjoner etter en hjertestans. Tre dager etter at skuespillerens dødsfall ble kjent, velger familien nå å komme med en uttalelse. Dette for å fortelle om hva som var den egentlige dødsårsaken og for å kunne hjelpe andre.

– Etter mange opphold avrusning, prøvde Nelsan å slutte med alkoholen på egenhånd. Etter at han sluttet fikk han en blodinfeksjon, nyrene hans sluttet å virke og leveren hovnet opp, blodtryjjet steg og det gode hjertet hans slo ut av kontroll, sier familien til The Hollywood Reporter via skuespillerens manager Emily Gerson Saines.

Nelsan Ellis var fire dager på sykehus før han døde av komplikasjonene.

– Nelsan skammet seg over avhengigheten sin, og ville ikke snakke om det da han levde. Familien tror imidlertid at han etter sin død vil bruke sin historie til å advare andre for å kunne hjelpe, sier Saines i uttalelsen.

Rollen som Lafayette Reynolds i «True Blood» var Nelsan Ellis første store rolle.

– Nelsan hadde i lang tid vært en del av HBO-familien. Hans banebrytende og nyskapende tolkning av Lafayette vil bli husket med respekt og kjærlighet. Nelsan vil bli dypt savnet av sine mange fans - og alle oss i HBO, heter det videre i utalelsen som ble sendt ut da dødsfallet ble kjent.