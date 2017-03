Tori Spellings ektemann slapp fengsel

Nøyaktig en uke etter «Beverly Hills»-stjernen Tori Spelling (43) fødte sitt femte barn, møtte ektemannen Dean McDermott (55) ekskona i retten.

Dean McDermotts forrige kone, Mary Jo Eustace (43), hadde nemlig gått rettens vei for på grunn av manglende barnebidrag fra eksmannen. Paret har en 18 år gammel sønn sammen, og Eustace mener å ha over én million kroner utestående.

I rettssalen i Los Angeles torsdag denne uken fikk McDermott en mulighet til å komme til en enighet med ekskona og utarbeide en ny avtale. Alternativet var å måtte tilbringe tid, uvisst hvor lenge, bak murene. Det å unnlate å betale det retten har pålagt ham, er ringeakt for retten og dømmes med fengsel.

Kort frist



Parten skal imidlertid ha klart å finne en løsning som innebærer at McDermott slipper å sone, skriver nyhetsbyrået Wenn.

McDermott skal være innforstått med å betale halvparten av det han skylder innen mandag. Dermed trakk Eustace søksmålet. Men hvis han ikke holder denne avtalen, kan hun allerede tirsdag i neste uke oppsøke rettsapparatet på nytt med nytt søksmål.

Særlig skal Eustace ha sett rødt da det ble kjent at Spellings «babyshower» på et hotell i Beverly Hills nylig, kostet 500.000 kroner.

Både Spelling og McDermott var gift da de falt for hverandre på en TV-innspilling i 2005. Spelling forlot ektemannen Charlie Shanaian (42) etter kun ett års ekteskap, mens McDermott skilte seg fra Eustace etter 13 års ekteskap.

Eustace snakket nylig ut i bladet 24 og postet selv faksimile av bladforsiden med teksten «krigermamma» på sin egen Instagram (artikkelen fortsetter under bildet):

Torsdag i forrige uke fødte Spelling parets femte barn sammen.

McDermott og Eustace, sistnevnte en kjent TV-kokk i Canada, var også i ferd med å adoptere en datter da han falt for Spelling. Dermed endte Eustace opp med å ha eneomsorgen for jenta.

I selvbiografien «Spelling it like it is» i 2013 innrømmet Spelling at nesten alle pengene er svidd av på luksus, og at hun i dag har måttet legge seg på et helt annet nivå. De siste årene har hun kun hatt sporadiske roller på TV-skjermen.

Ekteskapsproblemer, krangel med mamma, uenigheter med TV-produsenter, pengekriser og helsetrøbbel – Tori Spelling har de siste årene fått en solid dose motbør. Heller ikke ekteskapet med McDermott har vært problemfritt.

