«The hills»-stjernen Lauren Conrad har blitt mor

Conrad og mannen William Tell har fått en liten gutt.

«Han er her! Vi gleder oss over å ønske Liam James Tell velkommen til denne verden», skriver Conrad på Instagram.

Hun har lagt ut et bilde av et brodert bilde av to voksne, en baby og to hunder, hvor det står:

«The Tells. Og så var de fem.»

På bloggen sin skriver Conrad at gutten ble født onsdag femte juli. Hun skriver også at hun vil trekke seg litt tilbake fra bloggen de neste ukene, mens de tilpasser seg livet som en familie på tre, eller fem om du teller med hundene Chloe og Fitz.

– Jeg vil fortsatt blogge her og der, når jeg har tid, og gi dere oppdateringer på livet som en fersk mor, skriver hun.

Paret møttes allerede da Conrad var 16 år. Den gangen spilte Tell i bandet Something Corporate og Conrad fikk sitte på scenen under en av deres konserter. Først ti år senere møttes paret igjen på en blind date.

Conrad og Tell har vært kjærester siden 2012, de ble forlovet i 2013 og giftet seg i 2014. Liam er parets første barn sammen.