Sofia Vergara knuser alle – igjen

«Modern Family»-stjernen Sofia Vergara troner for femte gang helt øverst på listen over verdens best betalte TV-kvinner.

Med en årslønn på over 350 millioner kroner danker den colombianske skuespilleren (44) ut samtlige andre kvinner i bransjen.

Ikke bare beholder hun førsteplassen hun har hatt i fem år – Vergara har ifølge Forbes økt inntekten med 66 prosent sammenlignet med året før. Her spiller vel å merke flere modellkontrakter inn, blant annet for hårshampo og ansiktskremer. Selve episodehonoraret i «Modern Family» skal ligge på i overkant av åtte millioner kroner.

Fått det med deg? «Modern Family»-skuespiller operert for kreft

2015 var i det hele tatt et svært godt år for Vergara, som gjentatte ganger er blitt kåret til verdens mest attraktive kvinne. Hun giftet seg med Hollywood-kjekkas og fikk egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

NUMMER TO: Kaley Cuoco på Grammy Awards i vår. Foto: AFP

Nummer to

Vergara har et soleklart forsprang på nummer to på listen – «Big Bang Theory»-stjernen Kaley Cuoco (30), som har en årsinntekt på 200 millioner kroner.

Cuoco får angivelig også over åtte millioner kroner per episode av den prisbelønte komiserien – et honorar hun og de andre kollegene måtte krangle seg til, men hun har færre inntektskilder utenom det.

Nyseparert Kaley Cuoco: – Totalt overveldet

Mindy Kaling (37) fra «The Mindy Project» ligger på tredjeplass med 123 millioner inntjente kroner det siste året.

«Grey's Anatomy»-stjernen Ellen Pompeo (46) deler fjerdeplass med Mariska Hargitay (52), kjent fra «Law & Order: Special Victims Unit». De tjente begge om lag 118 millioner kroner siste år.

Fått det med deg? Merediths nye mann: – Jeg ble sjokkert

Slutt for «Castle»

«Castle»-stjernen Stana Katic (38) rakk å sikre seg en syvendeplass på listen med sine 100 millioner kroner før hun måtte vinke farvel til rollen som Kate Beckett i krimserien. Først ble det klart at hun ikke fikk fortsette, noe motspiller Nathan Fillion (45) sørget over, før det ble besluttet å skrinlegge hele serien.

Lest denne? Ingen typisk Hollywood-stjerne