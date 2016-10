Sarah Jessica Parker til VG: – Carrie er fullstendig ulik meg

LOS ANGELES (VG) Sarah Jessica Parker (51) lette etter kjærligheten i «Sex og singelliv». Nå ser hun hva som skjer når den tar slutt.

Sarah Jessica Parker har stort sett holdt seg borte fra TV-skjermen siden den siste episoden av «Sex og Singeliv» i 2004. Der spilte hun uforglemmelige Carrie Bradshaw – en rolle hun egentlig ikke ville ha.

«Sex og Singeliv»dreide seg i stor grad om å finne kjærligheten, mens hennes nye prosjekt «Divorce» handler om hva som skjer når den tar slutt. Selv tror Parker at en skilsmisse ikke nødvendigvis trenger å være en negativ erfaring.

– Jeg vet om folk som mener at skilsmissen er beste som har skjedd dem, for det ga dem en anledning til å frigjøre seg og leve det livet de alltid hadde drømt om, forteller Parker.

Hun er likevel kjapp til å understreke at dette ikke gjelder alle.

– For andre er skilsmisse den største tragedien de har gått igjennom. Samlivsbrudd kan påføre familier så stor skade at det er ikke er mulig å reparere dem. Noen opplever at barna lider og at ringvirkningene av skilsmisse er så alvorlige at alle involverte kommer til å slite med dem resten av livet, legger stjernen til da VG møter henne i Beverly Hills.

For anledningen er hun ikledd en hvit, stilig kjole, som hun bemerker hadde vært «altfor konservativ for Carrie».

Frykter ikke samlivsbrudd selv



Skuespilleren er saklig og innimellom bestemt, men letter alltid på stemningen med en kjapp replikk eller et smil. Hun forteller at hun fikk ideen til «Divorce» etter å ha lest om et par som hadde hatt et langvarig og lidenskapelig forhold, selv om de var gift på hver sin kant.

– Relasjonen fungerte som en slags parallell virkelighet og ingen tok skade av det. Historien var overraskende og fikk meg til å stusse litt, men jeg tenkte også at den helt sikkert ikke er enestående. Det ga meg lyst til å utvikle en TV-serie hvor man utforsker ekteskapet på en troverdig måte. Jeg visste at det finnes et kvinnelig publikum der ute i en viss alder, som ville ønske å se slike historier på TV. Enten fordi de har vært igjennom noe lignende, eller har søsken eller venner som har det. Vi kjenner alle noen som har vært i stormfulle forhold, uansett om paret var formelt gift eller ikke, sier Parker.

Ny rolle



I «Divorce», som har premiere i dag, spiller hun Frances, en kvinne som tilsynelatende har alt. Flott forstadshus, to pene barn, god økonomi og en snill mann. Likevel bestemmer hun seg for å bryte opp etter 17 års ekteskap, noe som blir starten på en svært langdryg og vond skilsmisse.

IKONISK: Carrie Bradshaw i «Sex og singelliv». Foto: TV3

– Noen vil kanskje anse det som et egoistisk valg, men jeg tror hun gjør det fordi hun virkelig mener at dette er det beste for alle parter, ektemannen inkludert. For hvorfor skal han holdes som gissel i et ekteskap som ikke fungerer? Så hun går igjennom all denne selvforskyldte smerten i et forsøk på finne tilbake til friheten sin, fordi hun er overbevist om at ingen bør leve et liv hvor de er bunn ulykkelige hele tiden, forklarer Parker.

Selv har han vært gift med Broadwaystjernen Matthew Broderick i 19 år og de har tre barn sammen, en sønn på 14 og tvillingdøtre på 7.

Paret har vært plaget av både skilsmisse og utroskapsrykter, men holder fortsatt sammen. Til VG forteller Parker at hun ikke er redd for å oppleve et samlivsbrudd på lik linje med det som skjer i «Divorce», hvor Frances’ ønske om skilsmisse kommer som julekvelden på kjerringen for ektemannen.

– Jeg frykter ikke å lide samme skjebne, fordi det er ikke der jeg er i livet mitt. Alt er mulig så klart, men holder et slikt scenario meg våken om natten? Absolutt ikke, slår hun fast. Parker forteller også at hun tror på ekteskapet som institusjon.

– Jeg har vært gift i nesten 20 år, så det sier seg vel selv. For meg er ekteskap noe jeg ønsker å være en del av, men det passer ikke for alle. Folk må ta sine egne valg. Jeg valgte å gifte meg, men ekteskap er ikke uten utfordringer, og innimellom krever det mye av deg, innrømmer hun.

Ingen Carrie

Handlingen i «Divorce» utspiller seg i et velbeslått forstadsmiljø i utkanten av New York, hjembyen til Parker. Etter rollen som Carrie Bradshaw, Manhattans romantiske moteprinsesse, er hun også blitt et slags New York-ikon. Det passer bra, for skuespilleren er New York-patriot på sin hals, og hun har aldri falt for fristelsen om å forlate byen til fordel for et tilsynelatende mer barnevennlig liv i forstedene.

FORNØYD: Sarah Jessica Parker på premieren til sin nye serie tidligere i oktober. Foto: Andy Kropa , AP

– Matthew og jeg har lekt med tanken om å flytte fra New York til et sted hvor vi kan åpne dørene og la barna våre leke i hagen, men vi gjør det aldri. I et slik scenario ser jeg for meg ensomme kvelder mens mannen min står på scenen på Broadway, og jeg vet at jeg kommer til å kjede meg. I New York kan du sette deg på trammen og være vitne til at en million forskjellige ting skjer på gaten rett foran deg, eller så kan du plutselig få en telefon fra en venn som har en ekstra billett til et teaterstykke eller ballettforestilling. Jeg sier ikke at New York er bedre enn andre steder, men det er stedet vi elsker. Og selv om vi gjerne skulle gitt barna våre mer plass og mer frihet, så er det blitt sånn nå at heller ikke de vil flytte. Barna er blitt like glade i byen som oss, sier hun.

Da det ble kjent at Parker skulle returnere til TV-skjermen med en ny dramakomedie var det mange som lurte på om Frances-karakteren ville minne om Carrie Bradshaw. Parker har avkreftet alle slike rykter, og forteller også at hun har lite til felles med sitt nye TV-alter ego.

– Hun er fullstendig ulik meg, men det synes jeg er fint. Jeg liker at hun kan være lukket, negativ og vanskelig. Samtidig er hun en fri sjel, selv om hun føler at hun befinner seg i denne skjærsilden hun har skapt selv. Etter hvert som karakteren tok form synes jeg hun ble mer og mer interessant. Noe av det jeg elsker mest med TV er at du kan leve livet til noen andre i en lengre periode. Det er utfordrende, men det er også det som gjør det så givende, sier hun.