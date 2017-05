Robin Wright: Vraket på audition på grunn av brystene

«House of Cards»-stjernen Robin Wright (51) snakker om ydmykelsen hun ble utsatt for som 17-åring.

Wright har det siste året lettet på sløret over hvor opprørt hun er over at hun ikke får like bra betalt som «House of Cards»-motspiller Kevin Spacey. 51-åringen har utbrodert at hun har krevd like betingelser, men ennå har hun ikke blitt hørt, skriver ABC News.

Men dette er ikke første gang skuespilleren opplever å bli urettferdig behandlet.

Måtte løfte på klærne

Wright var bare 17 år da hun stilte på film-audition i Paris for en fransk regissør – og ble veid og funnet for lett på grunn av kroppen. Det betror hun når hun denne uken er tilbake i Frankrike, skriver Toronto Sun.

CANNES: Robind Wright på rød løper torsdag. Foto: REUTERS

– Jeg dro dit med den oppfatningen at de kun kom til å se på ansiktet mitt. I stedet sa de: «Løft opp toppen. Nei, jeg liker de andre puppene bedre». Og det var det verste. Jeg opplevde det på audition, og jeg fikk ikke jobben, fortalte Wright under torsdagens arrangementet Women in Motion på filmfestivalen i Cannes.

Det var denne opplevelsen som gjorde at Wright begynte å engasjere seg i kvinners rettigheter.

– Problemet er at ordet feminisme i dag blir betraktet som nedsettende og diva-aktig. Men feminisme betyr likhet, punktum. Likeverd fra fødselen, likt betalt, uttalte 51-åringen, og rettet med det enda et spark mot TV-produsentene.

Såpe-TV

Ett år etter nedturen i Paris, fikk Wright vind i seilene. Skuespillerhåpet var bare 18 år da hun i 1984 fikk rollen som Kelly Capwell i den amerikanske såpeserien «Santa Barbara».

SÅPESTJERNE: En ung Robin Wright i «Santa Barbara», som ble vist på TVNorge på 80-tallet. Foto: TVNorge

Hun spilte i over 500 episoder før hun i 1988 tok spranget til filmlerretet. Kinopublikum har sett henne i filmer som «Flaskeposten», «Forrest Gump», Amore», «Prinsessebruden» og «A Most Wanted Man».

– Jeg ville ikke tilbake til TV, uttalte hun i intervjuer i 2014.

Men det var før rollen som den iskalde presidentfruen Claire Underwood. Siden serien gikk på lufta i 2013, har den fått fans verden over.

Sesong fem legges ut Netflix om halvannen uke. VG har allerede kastet terningkast.

SEERSUKSESS: Kevin Spacey og Robin Wright i «House of Cards». Foto: NETFLIX

Om rød løper-debatt

På gårsdagens arrangement i Cannes fikk Wright spørsmål om hva hun synes om debatten rundt at kun kvinner blir spurt på røde løpere hva de har på seg. Det synes 51-åringen er ganske uproblematisk.

– Rød løper-syndromet kommer alltid til å handle om mote. Menn kler seg jo kjedelig. Det er derfor det finnes røde løpere, og derfor blir de som går på den stoppet av journalister – fordi de bruker et designerantrekk. Folk spør om hvorfor bare kvinner får dette spørsmålet, men årsaken er jo at alle menn kler seg i det samme – dress, svarte Wright.

51-åringen befinner seg på filmfestivalen fordi hun vil skape blest om sitt nye regiprosjekt, «The Dark of Night», som dreier seg om nettopp sterke kvinner.

