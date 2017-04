Rob Lowe gjør sønnene flaue: - Han er som et mannebarn

Skuespilleren er blitt 53 år gammel. Likevel synes sønnene Matthew og John Owen at faren kan være pinlig barnslig iblant.

– Han er som et mannebarn. Han er en tenåring fanget i en 53-årings kropp, sier den ene av sønnene, John.

Da han, broren og faren denne uken gjestet «The Ellen DeGeneres Show» fortalte de to brødrene, ifølge Yahoo News, hva med den berømte faren som gjorde dem flaue.

– Dersom jeg står blant en gruppe folk, og han er i nærheten, skriker han ut de kjipeste kallenavnene mine. Og de er virkelig flaue, sier John Owen.

– De er heite. Jeg er ut.

Skuespilleren, kjent for roller i filmer som «St. Elmos Fire» og «Square Dance», som han ble Golden Globe-nominert for, samt TV-serier som «Presidenten» og «Parks and Recreation», hadde nylig bursdag. Den feiret han sammen med Matthew og John ved å besøke huset der han i 1983 spilte inn sin gjennombruddsfilm, «The Outsiders».

Huset er nå gjort om til et museum, og stiller blant annet ut klær Lowe brukte den gang.

– Jeg lurte på om jeg skulle våge å prøve skjorten jeg brukte som 18-åring. Jeg gjorde det, og den passet. Det var den beste bursdagsgaven jeg noensinne har fått, sier Lowe.

Kanskje han trengte en slik opptur. For to år siden sa han nemlig i et intervju med Entertainment Tonight at han begynte å føle konkurransen fra sønnene.

– De er heite, de er unge, de er «på». Jeg er gammel. Jeg er på vei ut. Alle vet det.

De tre har nylig reist rundt i USA for å utforske landets skumleste myter, såkalte «urban legends». Dette skal fra sommeren av bli et eget TV-program på kanalen A&E, under tittelen «The Lowe Files».

Lowe har tidligere fortalt hvordan han alltid har vært fascinert over uforklarlige legender og rare fenomener. Ting som er skummelt og gjerne overnaturlig. Historier typisk fortalt rundt et leirbål en sen kveld.

– Etter at jeg ble pappa delte jeg disse historiene med sønnene mine. Vi har hatt heftige diskusjoner om noen av disse kan være sanne, og vi ble enige om at en dag skulle vi reise ut på vårt eget eventyr for å finne ut av det. Den dagen har kommet, uttalte Lowe i forbindelse med offentliggjøringen av programmet.