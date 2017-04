Ricky Martin tilbake til TV

Sangeren skal spille partneren til klesedsigner Gianni Versace i den nye sesongen av «American Crime Story».

Det er Variety som melder at popartisten er siste skudd på stammen til produsent Ryan Murphys «Versace: American Crime Story».

Innspilling skal starte allerede i slutten av april, og premieren er planlagt i 2018. Martin har jobbet på et av Murphys mange prosjekter tidligere – han spilte spansklærer David Martinez i én episode av «Glee» i 2012.

Ricky Martin: – Jeg mobbet homofile

Men TV er ikke noe nytt for Ricky, som startet karrieren i boyband da han var 12. Han spilte Ricky i 19 episoder av spansktalende «Por Siempre Amigos!» i 1987, og spilte også sangeren Miguel Morez i den amerikanske såpeserien «General Hospital» på midten av 90-tallet.

«American Crime Story» er i likhet med «American Horror Story» en av Ryan Murphys suksesserier som forteller helt nye historier hver sesong.

Fikk du med deg: Ricky Martin er singel igjen

KJENDISER: Designer Gianni Versace i samtale med Donald Trumps ekskone Ivana Trump i Milano i oktober 1991. Foto: Luca Bruno , AP

Første sesong var «The People v. O.J. Simpson», som var basert på en bok fra O.J.-rettssaken. Sesong 2, «Katrina», som heller ikke har premiere før i 2018, følger ødeleggelsene etter orkanen Katrina i New Orleans i 2005. Annette Bening skal spille Louisiana-guvernør Kathleen Blanco, og Sarah Paulson som spilte aktor Marcia Clark i «The People v. O.J. Simpson», er også med i orkan-sesongen.

Les også: Elton John trøster Versace-eks

«Versace» skal handle om drapet på Gianni Versace i 1997. Fra før er Penélope Cruz klar i rollen som Giannis søster Donatella Versace, Édgar Rarmirez spiller Gianni selv, og Darren Criss spiller seriemorder Andrew Cunanan. Martins rolle er Versaces partner Antonio D'Amico.

Ricky Martin har tidligere også hatt roller i Bradway-musikalene «Evita» og «Les Miserables».

Husker du: Ricky Martin står fram som homofil

Han ble i 2008 pappa til tvillingene Matteo og Valentino, ved hjelp av en surrogatmor. I 2010 sto han åpent frem som homofil, etter tidligere å ha mobbet homofile fordi han hadde det han kaller «internalisert homofobi».

PÅ PREMIERE: Ricky Martin med sønnene Matteo og Valentino og forloveden Jwan Yosef på premieren av «Rogue One: A Star Wars Story» i desember. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Forlovet



I 2014 ble Martin singel igjen etter å ha vært sammen med Carlos Gonzales Abella i fem år. Nå er han forlovet med Jwan Yosef, som han har fortalt at han møtte gjennom Instagram: Etter å ha beundret Yosefs kunst, begynte artisten å skrive til ham. Paret skrev til hverandre i seks månder før de snakket sammen, og nå har de vært sammen i et drøyt år.

Ricky debuterte som soloartist allerede i 1991, men det var først da han slapp singelen «Livin' la Vida Loca» i 1999 det store gjennombruddet kom.

Les mer: Ricky Martin ble tvillingpappa

Sangen ble betegnet som selve gjennombruddet for latinopop, og totalt har Ricky Martin solgt over 70 millioner album over hele verden. I 2000 ble han utropt til en av verdens 50 vakreste mennesker av magasinet People.

Han har hatt fire album og seks låter inne på VG-lista. Singelen «La Copa de la Vida» på 17 uker på lista i 1998, og nådde andreplassen på det beste, mens albumet «Ricky Martin» kuppet førsteplassen og lå 20 uker på lista i 1999.