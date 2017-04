Pepsi trekker kontroversiell reklame med Kendall Jenner

Etter sterk kritikk på sosiale medier, trekker Pepsi sin nye reklamefilm og beklager til Kendall Jenner.

Den nye reklamefilmen ble trukket tilbake bare én dag etter at den ble publisert, skriver Variety.

Videoen viste supermodellen i protestmodus. Hun er midt i en «photoshoot» når hun ser unge mennesker marsjere i gaten. Med en boks Pepsi i hånden tar hun etter hvert del i protestmarsjen, og når spenningen stiger, gir Jenner brusboksen til en politibetjent. Han drikker den, og menneskemengden jubler.

KJENTE SØSTRE: Kendall og Kylie Jenner på NBCUniversals Golden Globes-etterfest i Beverly Hills i januar. Foto: Rich Fury , AP

Mange raste på Twitter, og mente reklamen var tonedøv og respektløs overfor seriøse politiske bevegelser som for eksempel #BlackLivesMatter.

Lena Dunham og Marthin Luther King Jrs datter, Bernice King, er blant de mange som har hevet stemmen.

– Om bare pappa hadde visst om Pepsis makt, skrev King som tekst under et bilde av faren som blir dyttet bort av politiet under en protestmarsj mot frykt i 1996.

Pepsi forsvarte først kampanjen og sa den hadde et viktig budskap, men tirsdag morgen amerikansk tid ble reklamen fjernet fra YouTube, og Pepsi kom med en uttalelse:

«Pepsi forsøkte å kommunisere et budskap om samhold, fred og forståelse. Vi bommet tydeligvis og vi beklager. Vi hadde ingen intensjoner om å bagatellisere noe alvorlig. Vi trekker innholdet og stopper den videre utrullingen. Vi beklager også at vi har satt Kendall Jenner i denne situasjonen.»

Ifølge People reiste supermodellen til Paris onsdag, og hun har så langt ikke kommentert kritikken, men hun skal ha slettet alle sine Twitter-meldinger som omtalte kampenjen, med unntak av én som hyllet Cindy Crawford.

Jenner er ifølge Variety den første modellen siden Crawford i 1992 til å få sin egen verdensomspennende Pepsi-kampanje.