Nå tør «Two and a Half Men»-stjernen Angus Jones å oppsøke rampelyset igjen

Den tidligere barnestjernen gikk på en smell da han innså at han ikke kunne kombinere sin kristne tro med TV-karrieren. Nå revurderer han.

Skuespilleren fra «Two and a Half Men» (23) skapte bølger da han i 2012 plutselig langet ut mot sin egen jobb og kalte den prisbelønte serien «dritt». Jones, som da var 19, var blitt strengt kristen og kunne ikke lenger stå inne for innholdet i serien.

– Man kan ikke være en gudfryktig person og samtidig spille i en serie som det. Jeg var en betalt hykler, forklarte han i intervjuer da sesong ni var ferdig innspilt.

Forlot rampelyset



Selv om Jones senere beklaget uttalelsene sine, ble tilgitt og fikk komme tilbake i sesong 10, ble hendelsen starten på slutten av en svært innbringende TV-karriere. I sesong 11 glimret Jones, i sin tid verdens best betalte barnestjerne, med sitt fravær.

SUKSESSKVARTETT: Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones og Holland Taylor i «Two and a Half Men» på People's Choice Awards i 2009. Foto: AP Foto: AP

Med unntak av den aller siste episoden av «Two and a Half Men» i 2015, trakk 23-åringen seg helt ut av rampelyset. Han begynte å studere jødedommen, knyttet seg til ulike religiøse organisasjoner og ble opptatt av miljøarbeid.

Men kanskje har ikke verden sett det siste av Jones, som bare var 10 år da han sammen med Charlie Sheen (51) og Jon Cryer (51) startet «Two and a Half Men»-eventyret – som skulle vare i 12 suksessrike år.

Fortsatt studerer 23-åringen religion, men han har begynt å snuse på et mulig TV-comeback. I tillegg har han fått jobb som sjef i et eventfirma i Hollywood, eid av rapperen P. Diddys sønn Justin Combs.

– Jeg var svært så selvsikker den gangen, innrømmer Jones i et ferskt intervju med amerikanske People om de omstridte uttalelsene fra fire år siden.

TIDLIG START: Angus Jones hadde flere små roller før han som ble stjerne i «Two and a Half Men». Her på en premiere i 2001, som åtteåring. Foto: Getty

I dag er han mindre bombastisk.

– De siste årene har jeg vært involvert i flere ulike trosbaserte organisasjoner. Men akkurat nå tar jeg et skritt bort fra disse organisatoriske forretningsmodellene. I stedet ønsker jeg å se hvor jeg beveger meg, uten å ha noen som putter en godkjentstempel på det jeg gjør og avgjør om det er bra, dårlig eller hva som helst, sier Jones.

Han innrømmer at han ble nostalgisk da han gjorde det aldri så lille comebacket i «Two and as Half Men»-finalen i fjor.

– Det å være tilbake på settet med de andre, minnet meg på hvor mye jeg liker å være skuespiller, og hvor stor del av meg det egentlig er.

2011: Angus Jones (t.h.) med Jon Cryer (t.v.), som spilte faren hans i serien, og Ashton Kutcher, som overtok som trekkplaster da Charlie Sheen fikk sparken. Foto: AP

Jones forteller at muligheten absolutt er til stede for at han igjen blir å se foran TV-kamera.

– Døren står definitivt på gløtt, men jeg tar det med ro. Jeg liker å ha friheten til å reise og gjøre impulsive ting – og ikke å binde meg til noe som gjør at jeg må være på samme sted i ett år.

Jones angrer ikke på valgene han har tatt, for det fører lite godt med seg.

– Jeg kan ikke forandre fortiden uansett. Det eneste jeg kan gjøre, er å se fremover.

23-åringen har fortsatt en agent, og nylig stilte han opp i en kortdokumentar som en vennetjeneste for en tidligere college-kamerat.

Da Charlie Sheen, som spilte Jones' onkel i serien fikk sparken for fem år siden, ble Ashton Kutcher (38) hyret som reddende engel. Fortsatt går serien i reprise på TV3.