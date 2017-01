Mischa Barton kollapset på bursdagen sin

TV-stjernen Mischa Barton (31) opptrådte ustabil og utagerende før helgen og ble innlagt på sykehus. Nå forklarer hun hva som skjedde.

Nettstedet TMZ var blant de mange store mediene som omtalte skuespillerens dramatiske oppførsel før helgen. Bilder viser en tilsynelatende svært opprørt Barton som henger over kanten på rekkverket høyt opp i sin egen leilighet i West Hollywood.

Barton, som fylte 31 år tirsdag, feiret bursdagen med venner dagen derpå. Underveis i festlighetene gikk noe veldig galt, og tidlig torsdag morgen ble hun innlagt på Cedars-Sinai Medical Center.

Dop i drinken



Det var politiet som rykket ut etter å ha blitt oppringt, og som tok med seg stjernen til sykehuset. Nå snakker 31-åringen selv ut om opptrinnet – via People.

«Mens jeg drakk noen drinker, innså jeg selv at noe ikke stemte. Jeg begynte å oppføre meg uberegnelig, og tilstanden ble verre og verre de neste timene», skriver 31-åringen i en uttalelse til bladet.

TV-YNDLING: Mischa Barton, her i 2015, var en av Hollywoods mest populære TV-stjerner for over ti år siden. Foto: AP

Hun forteller videre at hun frivillig oppsøkte profesjonell hjelp og at helsepersonell informerte henne om at hun hadde fått i seg det narkotiske stoffet GHB.

«Etter å ha tilbragt natten på sykehuset, er jeg nå hjemme og i fin form», fortsetter hun.

Barton hevder at noen har puttet stoffet i drinken hennes uten at hun var klar over det. Nå vil hun advare andre.

«La dette være en lærepenge for alle unge kvinner der ute, pass på omgivelsene», skriver hun.

Tøff tid

Med unntak fra en deltagelse i amerikanske «Skal vi danse» i fjor, har Barton glimret med sitt fravær i rampelyset de siste årene. I rollen som Marissa Cooper var hun den største stjernen i dramaserien «The O.C.» for over ti år siden, men etter at hun takket for seg i 2006, ble det ganske så stille – til tross for at hun ble spådd en lysende Hollywood-karriere.

I årene som fulgte figurerte skuespilleren hovedsakelig i spaltene i forbindelse med rusproblemer, fyllekjøring og tvangsinnleggelse. 30-åringen har riktignok hatt mindre roller i TV-serier og filmer, men for skuespilleren var det et helt bevisst og nødvendig valg da hun for noen år siden bestemte seg for å ta en pause.

– Jeg nådde et punkt, hvor jeg trengte fred og ro. Det var viktig for meg å gjenoppdage det jeg tidligere elsket ved å være i skuespilleryrket, fortalte hun i et bladintervju.

Etter fyllearresten i 2007 bestemte britiskfødte Barton å flytte fra Los Angeles til London. I dag bor hun vekselsvis i London og Los Angeles, og hun er i ferd med å stable karrieren på bena igjen.

Barton hadde en rolle i fjorårsfilmen «Deserted» og har en rekke andre filmprosjekter på gang, deriblant «The Malevolent» og «Father».

