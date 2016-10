Lunken kritikk for Sarah Jessica Parkers TV-comeback

«Sex og singelliv»-Sarah Jessica Parker (51) får blandet kritikk for sin første TV-hovedrolle på 12 år.

Foruten en gjesterolle på «Glee» har Sarah Jessica Parker vært borte fra TV-skjermen i 12 år. Skuespilleren som foreviget Carrie Bradshaw i «Sex og Singelliv» er nå klar i en ny hovedrolle på HBO. Serien heter «Divorce» og handler, som tittelen antyder, om en skilsmisseprosess.

Parker spiller Frances som har vært utro, og må håndtere flere vanskelige situasjoner på veien mot skilsmisse når mannen Robert (Thomas Hayden Church) finner ut av det. Serien på ti episoder har premiere i USA 9. oktober og i Norden 10. oktober.

Av så langt seks registrerte anmeldelser, rangerer kritikkdatabasen Metacritic omtalen av TV-serien til 62 prosent positiv. På den konkurrerende film- og TV-databasen Rottentomatoes, regnes anmeldelsene som 67 prosent positive.

PÅ TV: Sarah Jessica Parker spiller mot Thomas Haden Church i «Divorce». Foto: , HBO

Fra irriterende til fantastisk



San Francisco Chronicles anmelder er mest negativ så langt, og skriver om Parker at: «Hennes syting når et så høyt toneleie at du blir overrasket over at ikke fugler faller døde fra trærne utenfor huset».

Han legger også til:

«Frances og Robert er bare irriterende, og du trenger virkelig mer komplekse karakterer eller en bedre kvinnelig skuespiller for at irriterende skal være morsomt. De fortjener hverandre, men dessverre fortjener de ikke oss»

Varietys anmeldelse lander mer midt på treet, og kaller «Divorce» HBOs «åndelige arvtaker» til «Sex og singelliv» - på godt og vondt.

GIFT: Sarah Jessica Parker og mannen Matthew Broderick på «Divorce»-premieren. Foto: Jamie Mccarthy , AFP

«Selv om det sentrale forholdet er fengslende, trår «Divorce» feil i komikken», skriver anmelderen.

På den mer positive siden nevner hun:

«I sitt forvirrede familieliv og ukomfortable intimitet, er «Divorce» den perfekte bokstøtten til Carrie Bradshaws ufokuserte romantikk i «Sex og singelliv»».

Washington Post er mest positive, og gir serien en B+.

«Parker er fantastisk treffende som Frances Dufresne, (...)», skriver anmelderen, som mener «Divorce» sliter litt med tonen i starten, som blir hevet noe av de komisk absurde birollene». ««Divorce» er best når den holder seg til sin egen tittel».

Selv godt gift



Selv giftet Parker seg med kjæresten gjennom mange år, Matthew Broderick, uken før hun spilte inn pilotepisoden til «Divorce». Sammen har de tvillingene Marion og Tabitha på 7 år og sønnen James Wilkie på 13.

På podkasten til Alec Baldwin, «Here’s the Thing» har Parker fortalt at hun etter «Sex og singelliv» valgte bort mange roller for å prioritere familien.

– Når du er ved et punkt i livet der du kan velge, kan du velge å si nei. Det er ganske fint, sa hun der.

Til New York Times har Parker fortalt at «Divorce» føltes riktig for henne å gjøre nå:

– Når du ser skilsmisse fortalt på TV eller kino, er det ofte som «War of the Roses», med rike mennesker som slåss. Jeg ønsket å fortelle en annen historie, en jeg ikke har sett på fjernsyn tidligere.

På spørsmål om hun kjenner seg igjen i hovedpersonen Frances, svarer skuespilleren:

– Jeg ser ut som henne, men det er det.