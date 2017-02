Lena Dunham varsler Oslo-besøk

Regissør Lena Dunham sier kunstnerfaren kjenner Dronning Sonja. Neste uke tar hun turen til Oslo med ham.

Det er i mandagens utgave av komiker Marc Marons podkast «WTF» Dunham gjør en gjesteopptreden for å snakke om «Girls» og andre prosjekter hun holder på med.

– Faren min er kunstmaler. Folk refererer til ham som «en malernes maler», noe som betyr at mange kunstnere liker det han gjør. Når jeg møter kunstnere sier de ofte at faren min er en stor inspirasjonskilde, sier Dunham i intervjuet.

Carroll Dunham (67) er maler og tegner. Han har flere ganger stilt ut verk på Astrup Fearnley Museum, og 1. mars åpner han separatutstilling med trykk på Gerhardsen Gerner i Oslo.

– Faren min skal ha en utstilling i Oslo neste uke, så jeg reiser med ham til Oslo i fem dager, forteller Dunham i podkasten.

Hun forteller at hun har vært i Oslo før, og at hun pleide å reise mye med faren sin tidligere, men at hun ikke har hatt mulighet siden «Girls»-suksessen begynte.

I AKSJON: Lena Dunham som Hannah Horvath i sesong 6 av «Girls». Foto: Craig Blankenhorn , HBO

– Kjenner dronningen



– Da jeg var yngre pleide vi å reise mye sammen, vi liker det samme og kunne finne på å ta nattoget til Canada. Men nå har jeg ikke reist med pappa siden TV-serien startet, så det er åtte år siden, forteller Dunham og legger til:

– Han er faktisk veldig berømt i Norge. Han kjenner dronningen av Norge. Han er stor der. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Én gang spurte jeg en nordmann om det og han svarte: «Vi har en veldig mørk estetikk, og din fars verker taler til mørket og sinnet i Norge.» Han har et helt liv i Norge.

Da Maron spør om hun gleder seg, svarer skuespilleren:

– Jeg kan nesten ikke vente. Jeg har ikke sett ham montere en utstilling siden jeg var liten jente, så jeg er spent på å henge i galleriet og følge med på hva han gjør.

– Kvalmende med berømmelse



Dunham sammenligner faren sin med Viggo Mortensens rollefigur i «Captain Fantastic», som prøver å skjerme barna sine fra det kommersielle samfunnet.

– Pappa er stolt av meg som person, men alt som har skjedd de siste årene med at jeg har blitt kjendis, er kvalmende for ham. Han ser det som en falsk fremstilling skapt av et skadet samfunn, forklarer Lena.

I DRAMMEN: Carroll Dunham har vært i Norge flere ganger tidligere. Her er han avbildet da han stilte ut på Drammens Museum og Galleri i 2006. Foto: Børre Haugstad , VG

– Om du vil være dyp, er faren min personen å være dyp med. Han vil omtrent fortelle deg at Donald Trump er et hologram. Han tror det ikke bokstavelig, men han ser Trump som en gallionsfigur for samfunnets uendelige smerte. Han er veldig filosofisk, sier hun.

Dunham forteller også at hun har hatt med faren som gjest på sin egen podkast, «Women of the Hour», hvor han fortalte om sin eksperimentering med psykedelisk narkotika.

I fjor hadde Carroll Dunham soloutstillinger i Zurich, London og New York.

13. februar hadde Lena Dunham premiere på sjette og siste sesong av «Girls» på HBO, hvor hun både skriver manus, spiller hovedrollen og har regi. Serien har vunnet to Golden Globes.