Lena Dunham operert: – Endelig smertefri

Skuespilleren er endelig kvitt sin smertefulle endometriose, men sier hun faktisk kjenner litt sorg over tapet av sykdommen.

Lena Dunham beskriver selv prosessen i sitt ukentlige nyhetsbrev «Lenny Letter» som ble sendt ut tirsdag.

«Girls»-skaperen har lenge slitt med endometriose, som er når livmorslimhinne vokser andre steder enn inne i livmoren. Ifølge Store medisinske leksikon blør det fra endometriose-vevet under menstruasjon, og det fører til «irritasjon av bukhinnen, smerter og etter hvert sammenvoksninger».

Operert flere ganger



Dunham har ifølge E! News forsøkt flere metoder for å lette smertene: yoga, holistisk diett og «vaginal Valium», og hun har også tidligere gjennomgått fem operasjoner.

Hennes samboer, musikeren og produsenten Jack Antonoff, la i helgen ut et bilde av Dunham under dyna, og skrev:

«Hun er hjemme fra sykehuset og hun er frisk, og takk alle guder for jeg hadde blitt til støv uten henne.»

– Operasjonen gikk som smurt. Da jeg kom til meg selv, tørr i munnen, fortalte legen meg noe jeg aldri hadde forventet å høre noensinne: At det ikke var noe endometriose igjen. Etter flere operasjoner og hormonbehandling, var jeg sykdomsfri, skriver Dunham i nyhetsbrevet.

Savn etter smerten



Hun sier også at hun er klar over at sykdommen kan komme tilbake, men at hun nå, når hun er helet, i utgangspunktet er frisk.

– Alt som står igjen er mitt lange forhold til smerte, og det er på tide å innse det, sier hun.

I OSLO: Lena Dunham var nylig i Oslo med faren Carroll, maler og tegner, som hadde en utstilling på Tjuvholmen. Her tar Julia Krohn selfie med TV-stjernen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Skuespilleren innrømmer at opplevelsen er bittersøt, etter mange år med kronisk fysisk smerte.

– Min fysiske smerte distraherte meg fra en dypere, emosjonell og åndelig smerte, og den ble den ultimate unnskyldningen. Jeg hadde to moduser: jobb og smerte. Jeg var overbevist over at det var noe edelt i det, skriver hun.

SUKSESS: Dunham som Hannah i sesong 4 av «Girls» med Allison Williams som Marnie, Jemina Kirke som Jessa og Zosia Mamet som Shoshanna. Foto: , HBO

Nå som legene har gjort henne helt frisk, kjenner hun på blandede følelser:

– Jeg skammer meg over å si at gleden jeg kjenner er blandet med sorg: Smerte og sykdom har definert en periode av livet mitt.

Privilegert



Dunham understreker at hun er privilegert, og at det viktigste hun gjør er å fortsette å sette fokus på endometriose.

– Så mange mennesker som lider av det vil aldri ha de ressursene jeg har hatt. Jobben min er å lære opp folk, og å prøve å forandre den patetiske ressursmangelen når det gjelder enometriose. Jeg må gripe denne gaven, og bli mer nyttig.

