Laverne Cox ut mot Trump-forslag

Skuespiller Laverne Cox mener loven Donald Trump vil reversere handler om hvorvidt transpersoner har rett til å eksistere i det offentlige rom.

Onsdag sendte Trump-regjeringen brev til skoleverket med beskjed om at regelverket Obama-administrasjonen fikk på plass for å sikre trans-elevers rettigheter, skulle oppheves.

Retningslinjene som kom i mai i fjor, går ut på at skoleelever som er trans, skal ha rett til å bruke toaletter etter hvilket kjønn de identifiserer seg som. Direktivet ble ifølge BBC midlertidig stoppet av en dommer i Texas i august, og er derfor ikke iverksatt. 13 stater er imot de nye reglene.

Kritikerne av direktivet hevder det vil gå ut over sikkerheten til elevene, og mener det bør være opp til hver enkelt stat hvorvidt de vil håndheve reglene eller ikke.

Torsdag var «Orange Is the New Black-stjernen gjest på talkshowet «The View», hvor hun ga uttrykk for sitt syn på saken. Cox er kjent som en ivrig forkjemper for transpersoners rettigheter.

– Disse toalettlovene handler om hvorvidt transpersoner har rett til å eksistere i det offentlige rom. Det handler ikke om statenes rettigheter, men om borgerrettigheter, sier hun over telefon.

En av gjestene på programmet, Gavin Grimm, er en transkjønnet tenåring som har saksøkt sin videregående skole i Virginia etter at de forbød ham å bruke herretoalettet. Saken skal nå prøves i høyesterett.

Handler ikke om toaletter



Cox roser Grimm for motet og innsatsen hans, og sier også at kritikken er ubegrunnet:

– Vi må huske at tilgang til toaletter ikke handler om toaletter. Jeg hører kritikerne si «Hva om noen later som de er transkjønnet så de får tilgang til et dametoalett.» Det skjer ikke! I de hundrevis av byene i landet hvor vi har offentlige toalettfasiliteter for transpersoner, er det ingen som poserer som trans for å overfalle kvinner, understreker skuespilleren.

VELKJENT: Laverne Cox som Sophia i sesong 1 av «Orange Is the New Black». Foto: Paul Schiraldi , Netflix

Flere klipp fra programmet ligger på programmets Twitter-konto.

– Å trekke tilbake disse retningslinjene er som å si at livene våre ikke teller – at vi er annenklasses borgere som bør behandles annerledes og bli stigmatisert, sier Cox.

Cox siterte også statistikk som sier at 77 prosent av transkjønnede studenter opplever trakassering eller mobbing på skolen, og at 50 prosent forsøker å begå selvmord.

– Det er fordi vi bor i et land som ydmyker, stigmatiserer og kriminaliserer oss, hevder hun.

Det hvite hus



Pressesekretær Sean Spicer fikk under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag flere spørsmål om reverseringen av toalettlovene og hva det vil bety for borgerrettighetene, men avviste dem med at president Trump hadde lovet enkeltstatene rett til å velge selv hvilke retningslinjer de vil ha.

– Den føderale regjeringen bør ikke stå i veien for dette, sa Spicer som også påpekte at skoler og elever ikke hadde hatt mulighet til å komme med høringsuttalelser før retningslinjene ble innført, og at han mener prosedyrene ikke er fulgt.

På spørsmål om Det hvite hus er enig i at dette er et borgerrettsspørsmål, svarte Spicer at det mer er et spørsmål om at riktige prosedyrer ikke ble fulgt. Pressesekretæren sier Trump ikke har reversert noe regelverk, fordi han mener regelverket aldri trådte i kraft.