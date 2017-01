Lauren Conrad er gravid

TV-kjendisen og designeren Lauren Conrad (30) røpet 1. nyttårsdag at hun venter sitt første barn.

«Godt nyttår! Jeg har på følelsen at 2017 kommer til å bli det beste året til nå», skriver den gravide «The Hills»-stjernen under et ultralydbilde.

Conrad har 5.5 millioner følgere på billeddelingstjenesten, og bildet fra inne i magen har i skrivende stund fått nærmere 800.000 likerklikk og nærmere 25.000 gratulasjoner.

Fikk du med deg? Kjendisene raste mot Instagram

Den vordende barnefaren er William Tell (36), som hun har holdt sammen med i over fire år.

Også da paret forlovet seg i 2013, kom kunngjøringen via sosiale medier, den gangen på Conrads blogg.

PAR: Lauren Conrad og William Tell. Foto: AFP

Conrad og Tell, sistnevnte er jurist, giftet seg i 2014.

MinMote: Slik var hun som brud

Selv om de to ikke forelsket seg og ble et par før i 2012, møttes de allerede da Conrad var bare 16 år. Den gangen spilte Tell i bandet Something Corporate, og Conrad fikk sitte oppe på scenen under en av deres konserter.

– Ti år senere møttes vi på nytt, på en blind date, har Conrad tidligere betrodd på bloggen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

30-åringen ble superstjerne gjennom realityserien «The Hills», som startet med at hun begynte å studere mote etter videregående, og senere jobbet seg opp fra Teen Vogue. Hun er også kjent fra serien «Laguna Beach», men de senere årene har hun etablert seg som designer.

Fikk du med deg? «The Hills»-gjensyn for Conrad

Conrad har gitt ut flere bøker: Den ferskeste «Lauren Conrad Celebrate» ble lansert i fjor vår.

MinMote: Vi vil se ut som Lauren Conrad

Før hun ble kjæreste med Tell, hadde Conrad en tre år lang romanse med skuespiller Kyle Howard (38). I 2012 uttalte hun til bladet Allure:

– Du vil ikke ha en boms. Samtidig vil du ikke ha en gutt som låner pinsetten din for å nappe øyenbrynene sine.

Før «The Kardashians»: Disse var verdens største realitykjendiser