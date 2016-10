Kristoffer Joner med rolle i ny Hollywood-serie

Skal spille mannen som gir blod til en ung vampyr-jente.

Ifølge opplysninger Hollywood Reporter har fått, skal Kristoffer Joner (44) ha fått en rolle i TV-serien «Let the right one in». Serien er basert på boken til svenske John Ajvide Lindqvist, og ble først filmatisert i 2008.

Historien er om 12 år gamle Henry som blir mobbet av barna i klassen sin, men som blir venner med en vampyrjente som ser ut til å være omtrent på hans alder. Hun flytter til Henrys by med sin mystiske følgesvenn.

Det er denne følgesvennen, Matheus Volk, Joner skal spille, ifølge Hollywood Reporter. Han sørger for at vampyr-jenta er beskyttet, og har nok blod tilgjengelig.

Joners forrige Hollywood-rolle var i The Revenant, hvor Leonardo DiCaprio hadde hovedrollen. Filmen var nominert til hele 12 Oscarpriser, og fikk tre statuetter. Joner fortalte i forkant av utdelingen at han heiet på DiCaprio, som også fikk sin første Oscar.