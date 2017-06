Keri Russell fikk Hollywood-stjerne – 15 år etter «Felicity»

Keri Russell (41) hadde med både sin nåværende kjæreste og TV-flammen fra 20 år tilbake på den høytidelige seremonien i Hollywood tirsdag.

Russell, som normalt skyr unna rampelyset, skal beskjedent ha takket for hederen da hun ble foreviget på prestisjetunge Hollywood Walk of Fame.

Russell fryktet først at stjerneoverrekkelsen var en slags «avskjedsgave».

– Min første tanke var: Vet de noe ikke jeg vet? Betyr det at nå er det over for meg? Når jeg ser for meg stjerneseremonier som dette, så tenker jeg på Judy Garland eller noen andre skikkelig berømte, uttalte Russell til Variety før seremonien.

– Jeg vet at jeg ikke er 20 lenger, men er det sånn at jeg nå befinner meg i et grenseland karrieremessig? Dette er jo helt ikonisk, og en del av meg tror fortsatt at det har er skjedd en feil. Men jeg takker ja uansett, skal hun har uttalt.

Tilbakeblikk: Keri ble syk av kjærlighetssorg

DEN SAMME: Keri Russell, her på tirsdagens arrangement, er nesten prikk lik slik hun så ut for 15 år siden. Foto: AFP

Stjerneprodusent J.J. Abrams (50), en av skaperne av «Felicity», var med under seremonien og holdt tale for æresgjesten. Han skrøt hemningsløst av Russells skuespillertalent:

– Å stå i oppmerksomhetens søkelys, er ikke hennes sterke side. Men det hun gjør på en utmerket måte, er å bli til andre personer, og hun gjør det på en måte som andre skuespillere bare kan drømme om å være i stand til. I tillegg er hun en av verdens snilleste mennesker, og blant de mest vidunderlige vennene, mødrene og kollegene man kan håpe på å kjenne.

Keri Russell: – Skummelt å være pen

Skuespilleren har de siste fem årene vært aktuell i TV-serien «The Americans», men det var i tenåringsdramaet «Felicity» hun fikk sitt store gjennombrudd for 21 år siden. 15 år har gått siden den prisbelønte serien rundet av på skjermen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PAR: Matthew Rhys og Keri Russell ble kjærester for fem år siden. Foto: Reuters

Stolt tilskuer til stjerneoverrekkelsen var også Russells kjæreste, skuespiller Matthew Rhys (42), som hun spiller mot i «The Americans». De to ble et par i 2013, etter at Russell skilte seg fra ektemannen hun har to barn med.

Bakgrunn: Keri fant kjærligheten igjen

På plass i Hollywood var også Scott Speedman (41), som spilte til-og-fra-kjæresten Ben i «Felicity». De to datet hverandre også i virkeligheten på den tiden.

PRIS: Keri Russell med Golde Globe-trofeet i 1999. Foto: Reuters

«Felicity» gikk på lufta fra 1998–2002. Russells lange, naturlige krøller ble hennes varemerke, og kvinner verden over kopierte sveisen. Skuespilleren skapte seerstorm da hun i 1999 klippet seg helt kort. Reaksjonene var så store at seertallene dalte, og Warner Bros bestemte å innføre restriksjoner mot at TV-stjerner kunne forandre frisyren.

Nedtur: Mistet gnisten etter «Felicity»

I dag har Russell langt hår igjen, men hun retter ofte ut krøllene. Hun stilte med ganske glatte lokker på stjerneseremonien i Hollywood.

Scott Speedman uttalte i i et intervju med TV-vert Jimmy Kimmel tidligere denne uken at han ikke hadde sagt nei til å spille i en ny versjon av «Felicity», men det er så langt ingenting som tyder på at serien vil gjøre comeback.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKS-KOLLEGER: Scott Speedman og Keri Russell har fortsatt god tone. Foto: AP

Det kanskje ikke alle husker, er at «Felicity»-stjernen startet karrieren som en del av barnestjernestaben i «All New Mickey Mouse Club». Hun har senere hatt roller i filmer som «Mission Impossible III» og «Bedtime Stories».

Når hun nå har fått egen Hollywood-stjerne på ærverdige Walk of Fame, er det et resultat av en iherdig kampanje i regi av stjernens tilhengere. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare 15–20 av disse ender opp med stjerne.