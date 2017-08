John Stamos fylte 54 og blottet baken

«Under samme tak»-stjernen John Stamos takker fansen ved å poste nakenbilde av seg selv.

Skuespilleren rundet 54 år lørdag, og dagen derpå serverte han takkemelding og kloke ord på Instagram – sammen med et bilde der han viser seg uten en tråd. Riktignok står han med ryggen til og halvveis plassert bak store planter, men bildet vekker likevel oppsikt i mediene.

Det er lite som tyder på at Hollywood-stjernen, som var blant TV-bransjens mest ettertraktede i sin glansperiode, føler alderen tynge. Tvert imot:

«Det er vidunderlig å tenke på hvor mye av livet som ligger foran meg, og ivrig (nesten utålmodig) venter på å avsløre sin varsomme, uperfekte og ufattelige skjønnhet», skriver 54-åringen og føyer til en dose livsvisdom:

«Ved å være villig til å droppe fordommene mine, holde kritikken tilbake og heller aktivt oppsøke det positive, og viktigst av alt – ønske magien velkommen, har jeg funnet ekte lykke», skriver Stamos og takker alle sine 2,1 millioner følgere for busdagshilsenene.

Nakenbildet har i skrivende stund fått om lag 175.000 likerklikk og over 5000 kommentarer.

Stamos spilte rollen som onkel Jesse i «Under samme tak» fra 1987-1995. Han er også medprodusent for nyskapingen «Fuller House (Fortsatt under samme tak)», som hadde premiere i fjor.

54-åringen, også kjent for hovedrollen i serien «Grandfathered», hadde sitt gjennombrudd i såpeserien «General Hospital» i 1983, en rolle han ble Emmy-nominert for og ifølge People mottok 10.000 fanbrev i uken for.

TV-KLASSIKER: Bak f.v.: John Stamos (Jesse), Bob Saget (Danny) og Dave Coulier (Joey) sammen med Jodie Sweetin (Stephanie) en av Olsen-tvillingene (Michelle), Andrea Barber (Kimmy) og Candace C. Bure (D.J.) i «Under samme tak» på 80-tallet. Foto: TV 2

Etter såpeeventyret hadde han to langvarige opphold i seriene «Dreams» og «You Again?» på 80-tallet, før en konsulent på sistnevnte serie anbefalte Stamos for rollen i «Under samme tak». Siden har han gjort seg bemerket i blant annet «Akutten» og på Broadway.

Etter å ha blitt tatt for fyllekjøring i 2005, uttalte TV-kjendisen i et intervju at det trolig er ungkarslivet som gjør at han ikke alltid opptrer modent:

– Et av mine problemer er at jeg ikke har de grunnpilarene som de fleste 50-åringer har, som kone, barn, en ordentlig jobb og alt det der. Jeg tror liksom ikke at jeg trenger å oppføre meg som en 50-åring. Samtidig er det viktig å være ansvarlig, og det sliter jeg med iblant. Da må jeg si til meg selv at «Du er voksen! Skjerp deg!».

Jobben som skuespiller beskrev han som en lek.

– Jeg blir bortskjemt hver dag og er ikke blant de menneskene i landet vårt som jobber hardest.