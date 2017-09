James Corden fleiper om det omstridte Sean Spicer-kysset

Den som trodde at talkshow-verten James Corden (39) skulle legge seg langflat etter kritikken, må tro om igjen.

Publikum fikk seg en overraskelse da Sean Spicer (45) – president Donald Trumps tidligere pressesekretær – entret scenen under den store TV-prisutdelingen i Los Angeles søndag kveld.

Selv om Spicer var i festhumør og fleipet både på Trumps og egen bekostning, har mange uttrykt skepsis i kjølvannet av stuntet. I sosiale medier har kritikken haglet over det som mange mener var en «normalisering og legitimering» av Spicers tidligere kontroversielle opptredener foran media.

«Kvalmende», skrev Washington Post i en kommentar.

Den vanligvis så populære talskhow-verten James Corden hisset også på seg folk da han plantet et kyss på kinnet til en glisende Spicer etter prisdrysset. Blant annet skriver Buzzfeed at «folk er alvorlig forbannet på Corden».

Selv tar ikke briten seg spesielt nær av kontroversen. I sitt eget TV-show mandag kveld viet han bildet og opptrinnet stor plass.

– De store vinnerne i går kveld var Donald Glover, Hulu og Det hvite hus' tidligere pressesekretær Sean Spicer. Spicer vant for beste mannlige skuespiller i komedie for sin rolle i Donald Trump-administrasjonen, sa Corden før han føyet til:

– Ifølge enkelte rapporter fra nachspielet var Spicer den mest populære fyren i rommet. Og jeg vil bare ha sagt én ting – jeg tror folk glemmer at denne mannen løy til det amerikanske folket. Han bør ikke bli tatt inn i varmen. Disse Hollywood-fjolsene som sleiker Sean Spicer opp etter ryggen, jeg mener, hvem gjorde det? Hvem snakker vi om her? sa Corden mens det samtidig poppet opp et bilde på skjermen av ham selv som kysser Spicer.

– Alle kysset ræv

Publikum i TV-studio skal ha ledd og applaudert ifølge Washington Post – og Corden fortsatte med klar henvisning til Spicers tidligere omstridte uttalelser:

– Ja, ja, jeg vet at dere tror at dette er et bilde av meg som kysser Sean Spicer. Men for å si det på den måten Sean Spicer selv ville gjort – nei, det er det ikke.

Corden ga seg ikke med det, men spurte publikum om de noen gang har våknet med følelsen av å ha kysset noen kvelden før som de ikke skulle ha kysset.

– Det føles litt sånn. For å være ærlig. Alle kysset noen i ræva på Emmy i går kveld, og jeg kysset den desidert største av dem.

Komiker Melissa McCarthy var nominert for sine «Saturday Night Live»-parodier av nettopp Sean Spicer, men hun vant ikke. Alec Baldwin stakk imidlertid av med Emmy- trofé for rollen som Donald Trump i samme show.