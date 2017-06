Huset til «Big Bang Theory»-stjernen Johnny Galecki brant ned

En massiv skogbrann skal ha totalskadet skuespillerens ranch i California mandag.

Johnny Galecki (42) var ikke hjemme da brannen brøt ut, men hele den store eiendommen er brannskadd, skriver TMZ.

Ikke bare er hovedhuset brent til grunnen, men også annen eiendom på gården i San Luis Obispo, mellom Los Angeles og San Fransisco, har gått fyken.

Den belgiskfødte 42-åringen, aller best kjent for rollen som Dr. Leonard Hofstadter i den prisbelønte, 12 år lange komiserien «Big Bang Theory», sier i en skriftlig uttalelse til TMZ at han er lettet over at ingen mennesker er skadet.

GOLDEN GLOBE: Johnny Galecki på prisgalla for noen år tilbake. Foto: AP

«Hjertet mitt banker for alle i området som har opplevd tap i forbindelse med denne stygge brannen. Vi lever med denne trusselen alltid, noe som kan virke sprøtt for andre, men det å bo i disse skjønne omgivelsene, gjør det likevel verdt det», skriver stjernen.

Han fortsetter med å berømme lokalmiljøet og menneskene:

«Det er aldri byggverkene som skaper et samfunn, det er folket som bor der. Og er det noe menneskene i Santa Margarita har lært meg, så er det at når røyken har lagt seg – bokstavelig talt – er det på tide å bygge opp igjen. Vi har gjort det før, og vi vil gjøre det igjen.»

Sammen med kollegene i «Big Bang Theory» er Galecki blant verdens best betalte skuespillere på TV-skjermen. Han er i tillegg kjent fra serien «Roseanne» og filmer som «National Lampoon’s Christmas Vacation», «Suicide Kings», «I Know What You Did Last Summer» og «Rings».

