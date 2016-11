«How I Met Your Mother»-stjernen forklarer toppløsfoto

Da Cobie Smulders (34) i fjor poserte på forsiden av Women's Health kun iført hotpants, var det for å vise styrke etter kreftsykdommen.

Skuespilleren forklarer i et ferskt innlegg på nettsiden Lenny at det å stille opp uten en tråd på overkroppen, var et viktig steg i prosessen med å bli fortrolig med egen kropp. Og en symbolsk måte å dele noe intimt og privat med offentligheten.

«Det var en rar dag. Jeg sto foran kameralinsen i undertøyet og holdt foran armene foran brystene mine – alt mens jeg anstrengte meg for å se selvsikker ut, ikke sexy», skriver hun.

I 2008 fikk Smulders diagnosen eggstokkreft, og en to år lang kamp med tøff behandling og flere operasjoner fulgte.

«Akkurat i den fasen eggstokkene skal blomstre i ungdom, ble mine angrepet av kreftceller. Ikke bare truet de med å gjøre meg infertil, de var i tillegg potensielt dødelige.»

FILMAKTUELLE: Cobie Smulders og Tom Cruise på premiere i Berlin nylig. Foto: AP

I fjor bestemte altså den kanadiske film- og TV-stjernen, aller best kjent fra komiserien «How I Met Your Mother», at tiden var inne for å dele sin historie med omverdenen.

Etter selv å ha bekjempet den alvorlige sykdommen, var det viktig for 34-åringen å advare andre kvinner om viktigheten av å sjekke seg.

«Det var min plikt å skape bevissthet – selv om det innebar å posere toppløs», forklarer Smulders og opplyser at hun etter at artikkelen havnet i bladhyllene, har kommet i kontakt med utallige kvinner i lignende situasjon.

«Det gjør så godt å være med på å åpne opp for en sånn dialog og lære av hverandres erfaringer», sier 34-åringen – for tiden aktuell i filmen «Jack Reacher: Vend aldri tilbake» mot Tom Cruise (54). Filmen hadde norgespremiere forrige uke og ble belønnet med en treer på terningen i VG.

Smulders, også kjent fra «The Avengers»-filmene, giftet seg i 2012 med «Saturday Night Live»-stjernen Taran Killam. Paret har siden fått to døtre.

