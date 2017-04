«Happy Days»-skuespiller død

Erin Moran, kjent for å ha spilt i familieserien «Happy Days» på 70- og 80-tallet, er død. Hun ble bare 56 år gammel.

Ifølge CNN var det myndighetene i Indiana i USA som fant Moran død lørdag ettermiddag, etter å ha mottatt en nødsamtale om en kvinne som «ikke reagerte».

– Da vi kom fram, ble det fastslått at kvinnen var Erin Marie Moran-Fleischmann. De første som kom til stedet konstaterte at hun var død, og nå avventer vi en obduksjon, sier en talsperson for Harrison County Sheriff’s Department til CNN.

SKUESPILLER: Erin Moran på Fox Reality Channel Really Awards i Los Angeles i 2008. Foto: Matt Sayles , AP

Skuespilleren begynte å jobbe i TV-serier som barn på slutten av 60-tallet, og spilte en tilbakevendende rolle i serien «Dakari» før hun fikk rollen som Joanie Cunningham – lillesøsteren i familien i «Happy Days». Der spilte hun søsteren til Ron Howard i 239 episoder, gjennom elleve sesonger med situasjonskomedien fra 1974 til 1985.

Moran var også med i flere episoder av «Love Boat» på 80-tallet, og var innom «Glamour» i 2009.

Ron Howard, som etter tiden som barneskuespiller nå er mest kjent som regissør for filmsuksesser som «Splash» (1984), «Apollo 13» (1995) og Et vakkert sinn (2001).

Howard hedret Moran med en hilsen på Twitter søndag:

– Så triste nyheter. Hvil i fred, Erin. Jeg vil alltid velge å huske deg på serien, der du gjorde scenene bedre, fremkalte latter og lyste opp TV-skjermer, skriver han.

Handlingen i «Happy Days» var lagt til Milwaukee på 50-tallet. Seriens kjenningsmelodi var en stor hit, og den kanskje mest kjente rollefiguren var «The Fonz», spilt av Henry Winkler.

GJENFORENING: F.v.: Garry Marshall, Tom Bosley, Marion Ross, Erin Moran, Henry Winkler og Anson Williams fra «Happy Days» var samlet da Ross fikk stjerne på Hollywood Walk of Fame i juli 2001. Foto: E.J. Flynn , AP

Også Winkler benyttet Twitter til å minnes Moran søndag:

– Å, Erin … nå får du endelig roen du så ivrig søkte her på jorden … Hvil i fred … altfor tidlig.

Ifølge Telegraph mistet Moran hjemmet sitt i etter en panterealisasjon i 2010, og hun skal etter det ha flytte til en trailerpark i Indiana. I 2011 saksøkte hun og flere andre skuespillere fra «Happy Days» CBS og Paramount etter en uenighet om overskudd fra salg av «Happy Days»-varer.

I Norge ble «Happy Days» sendt på TVNorge fra 1996. I 2010 døde Tom Bosley, skuespilleren som spilte faren i familien Cunningham. Han var 83 år gammel.