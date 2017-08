«Grey's Anatomy»-stjerne i rettskrangel med ekskona

TV-stjernen Jesse Williams (36) hevder at hans fraseparerte kone lar ham få svi fordi han har jobbet så hardt i den populære sykehusserien.

Nyheten om at Williams og eiendomsmeglerkona Aryn Drake-Lee går fra hverandre etter fem års ekteskap, ble kjent i vår. Da gikk kunngjøringen ut på at paret skiltes som venner.

Bakgrunn: «Grey's Anatomy»-stjerne skilles

Nå, fire måneder senere, er de slett ikke venner lenger. Tvert imot kjemper de to en bitter kamp mot hverandre. Drake-Lee har nemlig gått rettens vei med krav om å få eneomsorgen for parets to barn, en sønn og en datter på tre og to år.

Det har fått Williams, kjent som legen Jackson Avery i TV-suksessen «Grey’s Anatomy», til å gå til motangrep. I ferske rettsdokumenter levert inn i Los Angeles tidligere denne uken, langer skuespilleren ut mot ekskona.

Fått med deg? Dette kjendisparet kriger også

TV-LEGE: Jesse Williams, her på en tilstelning i Hollywood i mars i år, én måned før bruddet med kona. Foto: AP

Han går detaljert til verks i beskrivelsen når han beskylder henne for å straffe ham fordi han har brukt mye tid på jobben.

«Aryn bruker det faktum at jeg jobber for å forsørge familien, til å undervurdere min rolle som forelder», heter det blant annet, ifølge People.

Spoiler-advarsel: Enda en stjerne har forlatt «Grey's Anatomy»

Williams spiller i «Grey's Anatomy» på niende året. Han påstår at arbeidsmengden hele tiden har vært den samme som da de to giftet seg i 2012, og bestemte å stifte familie.

Trøst: Denne TV-yndlingen blir i «Grey's Aantomy»

«Fulltidsjobben har aldri hindret med i å være en hengiven far», skriver han og føyer til:

«Det at jeg har jobbet så hardt, har gjort at Aryn har hatt det utrolig store privilegiet det er å kunne være hjemmeværende mamma, med en barnevakt ansatt på fulltid, og dermed kunne tilbringe tid med barna våre når hun enn måtte ønske det. Nå straffer hun meg for at jeg har gitt henne dette privilegiet», lyder det i tordentalen fra TV-kjendisen.

«Jeg er like godt rustet for å kunne ta meg av barna våre som henne», legger han til ifølge rettspapirene.

Ekskonas advokat på sin side hevder at Drake-Lee anstrenger seg for at Williams skal ha et godt forhold til barna.

– Det er viktig å huske på at beskyldningene kopmmer fra én side her. At han velger å kjøre denne saken for offentligheten, er en skam, uttaler advokaten til People.

I fjor: Ellen Pompeo signerte ny kontrakt med «Grey's»

I sitt krav om å få eneomsorgen skriver Drake-Lee også at retten må forby eksmannen å presentere barna for en eventuell ny kjæreste før han har vært så lenge som seks måneder i forholdet.

Oppdatert? Enda et «Grey's Anatomy»-brudd

I tillegg til «Grey's» har Williams blant annet spilt i filmene «The Cabin in the Woods», «The Butler» og «Brooklyn's Finest».

Gladsak: «Grey’s Anatomy»-stjerne venter barn nummer to