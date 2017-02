Gravide Tori Spelling og ektemannen har fått forsmådd eks på nakken

11 år har gått siden Tori Spelling (43) og Dean McDermott (55) forlot sine ektefeller og slo seg sammen. Men det er fortsatt ikke ro i leiren.

Tori Spelling, kjent fra TV-serien «Beverly Hills 90210», er høygravid med barn nummer fem med sin kanadiske skuespillerektemann. I oktober i fjor fortalte Spelling i et bladintervju at hun er full av energi og nyter hvert øyeblikk.

Møtes i retten

Men alt er ikke fryd og gammen i disse dager. Nå har McDermotts ekskone Mary Jo Eustace (43) gått rettens vei hjemme i Toronto med krav om at McDermott blar opp om lag en million kroner i angivelig utelatte underholdsbidrag.

Partene skal møtes i retten 7. mars, skriver E! Online har fått innsyn i rettsdokumentene.

Både Spelling og McDermott var gift da de falt for hverandre på en TV-innspilling i 2005. Spelling forlot ektemannen Charlie Shanaian (42) etter kun ett års ekteskap, mens McDermott skilte seg fra Eustace (43) – som han har en sønn (nå 18) med – etter 13 års ekteskap.

– Psykisk belastning

Ifølge kanadiske 24 Hours skal Eustace spesielt ha reagert på at eksmannen og Spelling nylig arrangerte en «baby shower» på et hotell i Beverly Hills – til den nette sum av nærmere 500.000 kroner.

Nå saksøker Eustace eksmannen for forakt for retten, i og med at han ifølge henne har droppet å betale det retten har pålagt ham.

– Jeg har prøvd å gå riktig frem. Senest i august signerte vi en avtale, forteller Eustace til bladet 24 Hours.

To måneder senere skal utbetalingene ha stoppet opp igjen. Eustace forklarer at hun etter mange år med krangel via advokater på begge sider, nå for alvor har sett seg mett på det hun beskriver som eksmannens ekstravagante livsstil.

– Å se kontrasten mellom Deans levemåte og hvordan han forholder seg til sønnen – som konstant får høre at det ikke finnes penger til utdannelse eller transport – er en stor psykisk belastning, forklarer hun.

McDermott og Eustace, sistnevnte en kjent TV-kokk i Canada, var også i ferd med å adoptere en datter da han falt for Spelling. Dermed endte Eustace opp med å ha eneomsorgen for jenta.

Formuen borte

Ifølge E! Online var det Spellings mor Candy Spelling som arrangerte den luksuriøse «baby shower»-sammenkomsten.

«90210»-skuespilleren vokste opp i en økonomisk bekymringsfri tilværelse som datter til den avdøde TV-mogulen og milliardæren Aaron Spelling. Da han døde i 2006, fulgte en tid med intens krangel om arv.

I selvbiografien «Spelling it like it is» i 2013 innrømmet Spelling at nesten alle pengene er svidd av på luksus, og at hun i dag har måttet legge seg på et helt annet nivå. De siste årene har hun kun hatt sporadiske roller på TV-skjermen.

Turbulent ekteskap



Ekteskapsproblemer, krangel med mamma, uenigheter med TV-produsenter, pengekriser og helsetrøbbel – Tori Spelling har de siste årene fått en solid dose motbør.

Heller ikke ekteskapet med McDermott har vært problemfritt. McDermott la seg langflat for tre år siden da det ble kjent at han hadde vært utro. Skuespilleren innrømmet åpent sine feiltrinn og la seg frivillig inn på rehabiliteringsklinikk. Gjennom realityserien «Tori og Dean» fikk omverdenen et solid innblikk i familiens private sfære.

– Jeg er oppriktig lei meg for feilene jeg har begått, og for smerten jeg har påført familien min, uttalte han i 2014.

Paret har jobbet seg gjennom den tøffe tiden, og nå utvider de altså ungeflokken. Fra før har de to døtre på åtte og fem, samt to sønner på ni og fire.