Gravide Tori Spelling (43) nyter livet igjen

«Beverly Hills 90210»-stjernen har lagt den tunge tiden bak seg og gleder seg til å bli fembarnsmor.

Ekteskapsproblemer, krangel med mamma, uenigheter med TV-produsenter, pengekriser og helsetrøbbel – Tori Spelling har de siste årene fått en solid dose motbør.

Men hun og ektemannen Dean McDermott (49) har jobbet seg gjennom vanskelighetene, og nå er altså barn nummer fem på vei. Nyheten ble kjent for noen måneder siden.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli gravid igjen, men det er en veldig gledelig overraskelse, sier Spelling til bladet People.

Paret har fra før to døtre på åtte og fem samt to sønner på ni og fire. McDermott har i tillegg en tenåringssønn fra første ekteskap.

Frisk denne gangen

Mens Spellings forrige svangerskap var preget av store problemer og sykehusinnleggelser på grunn av forliggende morkake, er 43-åringen denne gangen ved god helse.

HOLDER SAMMEN: Tori Spelling og Dean McDermott avbildet i fjor høst. Foto: AFP

– Jeg har energi og nyter hvert øyeblikk. Alt er strålende. På grunn av problemene jeg opplevde sist, er både babyen og jeg nå blitt sjekket. Denne gangen er vi begge sunne og friske, forsikrer skuespilleren, som søndag kastet glans over veldedighetsgalla til inntekt fort AIDS-saken i Los Angeles.

Husker du? Forsmådd ekskone raser mot Tori

Tilværelsen som småbarnsmor er så aktiv at den TV-stjernen, også kjent fra realityshowet «Tori And Dean», ikke trenger å oppsøke treningssentre for å holde seg i form.

– Å ha fire barn er den største treningsøkten man kan utføre. Jeg står opp kl 06 hver morgen og har ikke tid til å roe meg før kl 21 på kvelden. Bokstavelig talt – jeg sitter aldri ned.

2006: Nyskilte Tori giftet seg

Ektemannen la seg langflat

Dean McDermott la seg langflat for tre år siden da det ble kjent at han hadde vært utro mot kona. Den amerikansk-kanadiske skuespilleren innrømmet åpent sine feiltrinn og la seg frivillig inn på rehabiliteringsklinikk. Gjennom «Tor og Dean» fikk omverdenen et solid innblikk i familiens private sfære.

FAMILIEN: Tori Spelling og Dean McDermott med sine fire felles barn og McDermotts sønn fra første ekteskap, her på en filmpremiere før jul i fjor. Foto: AFP

– Jeg er oppriktig lei meg for feilene jeg har begått, og for smerten jeg har påført familien min. Jeg tar fullt ansvar for handlingene mine og er takknemlig for å få hjelpen jeg trenger, så jeg kan bli den mannen og faren familien min fortjener, uttalte han til People på nyåret 2014.

Spelling forlot skuespillerektemannen Charlie Shanian (42), som hun hadde giftet seg med året før, i 2005. McDermott på sin side valgte å gå fra kona han hadde vært gift med i 12 år.

Nye tider

«90210»-skuespilleren vokste opp i en økonomisk bekymringsfri tilværelse som datter til den avdøde TV-mogulen og milliardæren Aaron Spelling. Da han døde i 2006, fulgte en tid med intens krangel om arv.

I selvbiografien «Spelling it like it is» i 2013 innrømmet Spelling at nesten alle pengene er svidd av på luksus, og at hun i dag har måttet legge seg på et helt annet nivå. De siste årene har hun kun hatt sporadiske roller på TV-skjermen.

Flere nyheter om reality-TV her. Og har du sett dette hysteriske klippet fra «Svenska Hollywoodfruar»?