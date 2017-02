«Gossip Girl»-stjernen Penn Badgley giftet seg

Skuespiller Penn Badgley (30) giftet seg med sangeren Domino Kirke (33) i går.

Paret giftet seg i en borgerlig serremoni på rådhuset, melder amerikanske medier, deriblant People.

Bruden, som er storesøster til skuespillerne Jemima Kirke («Girls») og Lola Kirke («Mozart in tyhe Jungle»), var iført hvit blondekreasjon, men var ellers ganske uformelt stylet. Badgley hadde på seg blå dress.

Bryllupet var ikke varslet på forhånd.

Det er Lola Kirke (26) som sørger for at gladnyheten ble kjent. Hun var nemlig først ute til å poste bilde av sin nygifte søster på Instagram med teksten:

«Når noen gifter seg på et rådhus, er det egentlig en åpen invitasjon til alle bortsett fra bruden til å utforske alt fashion har å tilby», skriver hun under et bilde av seg selv og sine to søstre.

«Gratulerer, Domino Kirke, vi elsker deg», føyer hun til.

Senere postet bruden selv både bilder av seg og brudgommen – samt bryllupskaken.

Hollywoodlife.com omtaler begivenheten som et «overraskelsesbryllup».

Badgley og Kirke ble kjærester i 2014. Mens han er best kjent for rollen som Dan Humphrey i den nå avrundede serien «Gossip Girl», lever britisk-amerikanske Kirke av å synge. Paret bor i New York.

Hun ble oppdaget som 17-åring og har turnert med blant andre Mark Ronson og Lili Allen. Badgley har siden «Gossip Girl» ble lagt ned i 2012, hatt roller i flere serier og filmer.

