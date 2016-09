«Game of Thrones» kan kuppe Emmy-rekord i natt

Natt til mandag deles Emmy-prisene ut i Los Angeles. «Game of Thrones» med norske Kristofer Hivju har hele 23 nominasjoner og kan bli historisk.

Årets utgave av de såkalte Primetime Emmy Awards er den 68. i rekken og Jimmy Kimmel er vert når den amerikanske TV-industrien skal hylle seg selv.

Emmy-prisen er delt opp i flere typer, men i natt deles den mest prestisjetunge av dem ut – prisene for serier i beste sendetid.

Blant TV-selskapene er det HBO som biter sterkest fra seg i nominasjonene – de har hele 40. FX og Netflix følger etter med henholdsvis 28 og 17 nominasjoner.

Også miniserien «The People v. O. J. Simpson» som er basert på en bok om rettssaken mot O. J. Simpson, har bitt bra fra seg i nominasjonene, med 22 totalt.

NORSK INNSLAG: Kristofer Hivju som Tormund Giantsbane i sesong 6 av «Game of Thrones». Foto: , HBO

HBO-serien «Game of Thrones» er likevel hakket hvassere med 23 nominasjoner for sin sjette sesong. Svenske Max von Sydow har sikret seg én av dem for Beste gjesterolle.

Forrige uke ble de tekniske prisene delt ut, og da ble det klart at «Game of Thrones» har vunnet ni «primetime»-priser allerede, blant annet for casting og sminke. Nå er det 13 igjen i spill. Om serien tar med seg minst tre priser til, vil den ifølge CBC News bli den mestvinnende manusbaserte serien i Emmy-historien. Enn så lenge er det «Frasier» som sitter på rekorden med 37 Emmy-priser på 11 sesonger.

Norske Kristofer Hivju, som har rollen som Tormund Giantsbane i «Game of Thrones», er ikke nominert, men kollegene Peter Dinklage som spiller Tyrion Lannister, Kit Harington som spiller Jon Snow, Emilia Clarke som Daenerys Targaryen, Lena Heady som Cersei Lannister og Maisie Williams som Arya Stark er nominert i birolle-kategoriene.

Av dem er Dinklage den mest Emmy-meritterte: Han har vært nominert for rollen seks ganger og har vunnet to av dem så langt.

Hivju gratulerte for tre dager siden kollegene sine med de ni prisene som da var delt ut. Han delte et bilde på Instagram av Emmy-statuetter han hadde funnet i make up-traileren, og skrev:

– GRATULERER kjære kolleger med de ni #creativeemmys dere vant sist lærdag. Jeg er stolt over å jobbe med dere, og la oss gjøre denne sesongen ennå bedre enn den forrige!

Ifølge HuffingtonPost satte sesong 6 av «Game of Thrones» ny seerekord med 10,7 millioner seere i USA på premieren. Finalen fikk 8,9 millioner.

Også serier som «House of Cards», «Fargo» og «Veep» har høstet mange nominasjoner, og en såpass «liten» TV-serie som Amazons «Transparent» har fått hele åtte, blant annet til Jeffrey Tambor i hovedrollen, Gaby Hoffmann og Judith Light for birollene og Jill Soloway for regien.

Klokken to natt til mandag norsk tid starter kalaset i USA, og TV 2 Livsstil sender showet direkte. Blant prisutdelerne er Laverne Cox, Kit Harington, Matt LeBlanc, Chris Rock, Priyanka Chopra og James Corden.

