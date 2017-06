«Shameless»-skuespilleren trengte ikke å komme på audition, regissøren ville bare sjekke om hun hadde blitt fet.

Emmy Rossum, kjent fra TV-serien «Shameless», fortalte om henvendelsen hun fikk for omtrent et år siden under Hollywood Reporters Comedy Actress Roundtable.

– Agenten min ringte og sa: «Jeg er så flau over å måtte ta denne samtalen, men det er en rolle i en stor film og de vil gi den til deg. De liker virkelig jobben du gjør i serien, men regissøren vil at du skal komme til hans kontor i en bikini. Det er ingen audition, det er alt du trenger å gjøre», fortalte skuespilleren ifølge People.

Rundt bordet satt også blant annet Pamela Adlon, og hun sa at i rollen som Fiona i «Shameless» så ser man kroppen hennes «hele tiden».

– Han ville vite om jeg hadde blitt fet. Det var det egentlige spørsmålet, svarer Rossum.

Skuespilleren forklarer videre at hun faktisk diskuterte med seg selv hvorvidt hun skulle ta rollen eller ei, og tenkte at kanskje rollen innebar at hun skulle ha på seg bikini.

Det gjorde den ikke, og skulle heller ikke skuespilleren være naken i noen scener, skriver Huffington Post.

– «Vi liker virkelig jobben du gjør, men vi vil bare se hvor stram rumpen din er» Tuller du med meg? Sist jeg sjekket var jeg ikke en modell, fortsatte Rossum.

People skriver at hendelsen gjorde skuespilleren bekymret for dem som er yngre enn henne.

– Jeg tenker at alle er sårbare for det. Om noen med så mange år som meg i bransjen undrer: «Er det verdt det?» Hva ville en jente som ikke har min suksess gjøre? Hun ville gjort det, avslutter Rossum.