Dette er Hollywoods heteste romanse

På få dager har «Suits»-stjernen blitt den nye snakkisen i utenlandske medier. Er hun prins Harrys nye flørt?

Ifølge en haug av utenlandske medier skal prins Harry (32) hodestups forelsket i den amerikanske «Suits»-skuespilleren Meghan Markle (35). Og i løpet av de siste dagene har romansen blitt hyppig omtalt.

«Han har falt pladask», sier en kilde til amerikanske E!Online. Britiske Telegraph skriver at Markle og prinsen skal ha datet siden i sommer, og ifølge avisens kilder skal forholdet ha blitt seriøst i august.

Prins Harry om singellivet: – Jeg er ingen Bridget Jones.

Amerikanske People.com hevder at en forlovelse er rett rundt hjørnet, og at Harry har introdusert Markle til sin far prins Charles. «Harry mener alvor med henne og hun gjør det samme», skal en venn ha sagt til nettstedet. Britiske Daily Mail har til og med et intervju med Markles halvsøster, som gjør det hun kan for å trekke Markles navn ned i søla.

FØRSTE KJÆRESTE: Prins Harry og Chelsy Davy under en rugbykamp mellom England og Australia i november 2009. Foto: Eddie Keogh, REUTERS

Ingen kommentar

Flere medier, blandt annet People.com, har kontaktet både prinsen og skuespillerens talspersoner. Mens talspersonen på Kensington Palace sier de ikke kommenterer privatliv, har Markles pressekontakt ikke besvart henvendelsene i forbindelse med den angivelige hete romansen.

Helt knyst har det imidlertid ikke vært. Da Markle nylig ga et intervju til den kanadiske avisen Vancouver Sun, omtalte hun seg selv som «den lykkligste jenta i verden» uten å gå særlig inn på hvorfor, annet enn at hun hadde en travel timeplan i månedene fremover.

Ifølge britiske Sunday Express skal paret ha møtt hverandre i Toronto i mai. Siden den gangen har Markle ha postet bilder av Buckingham Palace på Instagram, og senest av to bananer som i ligger i skje med underteksten «Sov godt xx». Kanskje ikke så rart utlandske medier går bananas.

– Vil ivareta kjæreste

Harry har tidligere hatt to lengre forhold som var kjent i media. Fra 2004 til 2011 datet han Chelsy Davy fra og til, og mellom 2012 og 2014 var han sammen med Cressida Bonas. I et intervju i mai uttrykte Harry stor bekymring for hva en fremtidig kjæreste kom til å måtte tåle av snoking i privatlivet.

– Jeg har en massiv paranoia inni meg, skal Harry ha sagt om den oppmerksomheten og offentlige granskningen som venter enhver kvinne han snakker med offentlig ifølge People og International Business Times.

– Om og når jeg finner meg en kjæreste, vil jeg gjøre mitt beste for å sikre at hun og jeg kan komme dit at vi er komfortable med hverandre før den massive invasjonen av privatlivet hennes, som er uunngåelig, kommer, fortalte han avisen den gangen.