Courteney Cox angrer på at hun fikset på ansiktet

Da Courteney Cox (53) så nye bilder av seg selv, innså hun at jakten på et ungdommelig utseende hadde gått for langt.

Skuespilleren, best kjent fra TV-serier som «Friends» og «Cougar Town», snakker ut i en nytt intervju med nettstedet New Beauty, hvor nettopp sminke og skjønnhet er hovedtema.

Der forklarer en åpenhjertig Cox hvordan hun for et par år siden endte opp med et nesten «nytt» ansikt.

UKJENT: Det var på denne tiden, i 2015, at Courteney Cox (her på en filmpremiere i L.A.) fikk mye oppmerksomhet for sin nye «look». Foto: AFP

– Vel, det som gjerne skjer, er at du går til en lege som sier at «du ser fantastisk ut, men det som ville hjulpet, er en liten sprøyte her og noen «fillers» der». Og så spaserer du ut derfra og synes selv at du ikke ser så verst ut. Du tenker også at ingen andre vil se forskjell. Men plutselig har du fått lag på lag på lag, sier 53-åringen i intervjuet.

Nettopp fordi prosessen gikk så gradvis, skjønte ikke Cox selv at hun kom uheldig ut av de mange injeksjonene. Først da en venninne sa rett ut hva hun mente, gikk det opp for stjernen at hun kanskje ikke hadde oppnådd det hun ønsket.

– Denne ene venninnen min sa: «Oi, nok nå!», betror TV-stjernen og legger til:

– Plutselig våkner man og innser at «Shit, dette ser ikke bra ut». Og det ser enda verre ut på bilder enn i virkeligheten, mener hun.

– Jeg så på bilder og måtte spørre meg selv: Er det sånn jeg ser ut? Så spurte jeg flere venner om det virkelig var sånn de så meg, og da svarte de «Å Gud, nei». Jeg har aldri sett på meg selv som desillusjonert, men jeg tror bilder gjør alt verre. Når mennesker rundt om i verden ser disse fotografiene og skriver kommentarer som stort sett er slemme, tenker jeg at det ser verre ut for dem enn det faktisk er.

POPULÆR TRIO: «Friends»-stjernene Courtney Cox, Jennifer Aniston og Lisa Kudrow i 2000. Foto: AP

I dag sier Cox at hun er «så naturlig som hun kan være». Alle «fillers» er borte. Hun føler seg også bedre fordi hun nå ser ut som seg selv igjen, forklarer hun – uten å kunne si med sikkerhet at hun aldri mer vil la seg friste til å pynte på fasaden kirurgisk.

– Jeg vet ikke hva fremtiden bringer, men jeg vet at jeg ønsker å fortsette å se naturlig ut.

FORLOVET: Johnny McDaid og Courteney Cox i 2015. Foto: GETTY

Cox har de siste årene – med unntak av et kort opphold i 2015 – vært kjæreste med Snow Patrol-rocker Johnny McDaid (40). Paret forlovet seg i 2014.

– Han er jo yngre enn meg, og med hvilken som helst annen fyr, ville det vært verdens mest problematiske ting. Men han er ikke opptatt av utseende, sier Cox, som ble skilt fra skuespillerektemannen David Arquette (45) i 2011. Paret har to barn sammen.

I intervjuet røper hun også at hun drømmer om å få barn med forloveden.

