Caitlyn Jenner ferdig kjønnsoperert

TV-kjendis Caitlyn Jenner (67) bekrefter at alle inngrep er utført, men har en klar melding til alle nysgjerrige.

I et TV-intervju med ABCs stjernereporter Diane Sawyer på «20/20» i helgen betrodde Jenner Jenner at hun nå er gjennom den siste og endelige operasjonen i kjønnsskifteprosessen.

– Det betyr ikke at jeg kommer til å utbrodere det temaet i fremtiden. Media vil kanskje dvele ved nettopp dette, men det ønsker ikke jeg. Min oppfordring til alle mennesker der ute – ikke still akkurat det spørsmålet. Det er ikke et passende spørsmål å stille en transperson, uttalte en alvorspreget Jenner i TV-intervjuet.

Helt siden den olympiske mesteren Bruce Jenner for to og et halvt år siden sto frem og sa «jeg er kvinne», har mediene spekulert rundt detaljer. Det har knyttet seg stor interesse til hvorvidt hun heretter kommer til å ha kvinnelige eller mannlige kjærester – og hun har også flere ganger tidligere fått spørsmål om hvor langt i operasjonsprosessen hun er.

Tirsdag kommer de fleste svarene, når Jenner lanserer biografien «The Secrets of My Life». Der skriver hun at den endelige operasjonen fant sted i januar i år, og at den var en suksess, skriver ABC.

– Jeg skriver om alt jeg har gjort i boken. Men jeg var ikke mindre kvinne før operasjonen enn jeg var dagen etter. Operasjonen definerte ikke hvem jeg er som menneske, uttalte Jenner i TV-intervjuet.

Der forteller hun også at hun ikke har vært på en romantisk date på over to år, og at hun ikke ser for seg at hun kommer til å gjøre det i fremtiden.



Jenner, som tidligere var gift med Kris Jenner–Kardashian-familiens overhode–skriver i boken at hun ikke angrer på noe.

«Jeg er lykkelig, har fred med meg selv–og all forvirringen er borte. Jeg gjorde det rette», konkluderer bokdebutanten ifølge amerikanske medier.

Det var Diane Sawyer som også fikk det første TV-intervjuet med Caitlyn da hun sto frem med ny kjønnsidentitet i 2015.

Kris Jenner er imidlertid ikke begeistret for det siste utspillet til sin tidligere ektefelle:

– Ingenting av det gir mening. Hvorfor må alt handle om at Kris er en drittkjerring, sier en opprørt Kris i et klipp fra realityserien «Keeping Up With The Kardashians».

Bruce Jenner har ytterligere to ekteskap bak seg.

Den tidligere atleten var blant verdens mest berømte tikjemper i sine glansdager. Han satte verdensrekord både i 1975 og 1976 og vant altså OL-gullet i 1976. En stund var det usikkert om hun ville bli fratatt medaljen som følge av kjønnsskiftet, men hun fikk beholde triumfklenodiet.

De siste par årene har Caitlyn Jenner viet mye av sin tid til å hjelpe andre transkjønnede og har vunnet priser for sin innsats.

Caitlyn Jenner skriver også i boken at Kris' avdøde eksmann, advokaten Robert Kardashian, trodde at vennen og klienten O.J. Simpson var skyldig i drapet på sin kone i 1994.