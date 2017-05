«Big Bang Theory»-stjernen Jim Parsons giftet seg

Etter 14 år som kjærester har Jim Parsons (44) og Todd Spiewak (40) gitt hverandre sitt ja.

Parsons talsperson bekrefter overfor People at TV-stjernen er smidd i hymens lenker med Spiewak, som er grafisk designer.

Bryllupet fant sted lørdag på Rainbow Room i New York, melder Inquisitr.

I november markerte skuespilleren 14-årsdagen for deres første møte med å hylle kjæresten på Instagram:

«(....) Det er det beste som noensinne har skjedd meg. Uten tvil (...) Og en av hans største gaver til meg, er at han ikke lenger tar meg med på karaokebar».

Paret møttes nemlig på karaokebar i 2002, og den første sangen Parsons sang der, var «I Found Someone», skriver E!

2014: Todd Spiewak og Jim Parsons på EMMY Awards. Foto: AFP

Ble «tvunget» ut

Selv om paret har holdt sammen i 14 år, sto ikke Parsons offisielt frem som homofil før i 2012. Frem til da hadde han unnlatt å kommentere sin seksuelle legning. Etter at New York Times skrev i en artikkel at han hadde levd med en mann i over to år, valgte Parsons å bekrefte.

Ett år senere viste kjæresteparet seg på rød løper sammen for aller første gang.

Nysgjerrig? Slik kom stjernene ut av skapet

Parsons er best kjent for TV-seerne gjennom komiserien «The Big Bang Theory» (TVNorge), hvor han i ni år har spilt rollen som Sheldon Cooper. Han har høstet en rekke prestisjetunge priser for innsatsen, deriblant Golden Globe og EMMY.

Visste du? Parsons kjøpte hus av «Twilight»-stjerne

«Big Bang Theory» hadde sesongfinale i hjemlandet USA i helgen foran 12,6 millioner TV-seere. Serien er blant dem som har fått fornyet tillit og fortsetter etter sommeren. Skuespillerne har opp gjennom årene kranglet kraftig om lønn, men det har resultert i at de er blant verdens desidert best betalte TV-stjerner.

Fikk du med deg? «Big Bang Theory»-stjerne skilles