Amanda Abbington frastjålet vesken under Emmy-showet

Mens TV-stjernen sto på podiet med det ettertraktede trofeet, skal noen ha rappet vesken hennes.

Amanda Abbington (42) og resten av staben i «Sherlock: The Abominable Bride»» vant Emmy for beste TV-film natt til mandag. Men gleden fikk en bismak for Abbington.

Da hun fant veien tilbake til stolen sin, etter å ha snakket med pressen bak scenen, var vesken sporløst borte, skriver nettstedet E! Online.

«En eller annen dust har rappet vesken fra under setet mitt», tvitret skuespilleren kort etter showet.

Oppdatert? Se hele vinnerlisten

Foto:

Den rasende stjernen fortalte at både førerkortet og mobiltelefonen lå i vesken.

«Så hvem den enn var som stjal vesken, jeg håper du rammes av noe karma-dritt. Hvor ille er ikke det», skriver hun.

Skrev TV-historie: «Game of Thrones»

Abbington, som spiller rollen som Mary Watson i den populære BBC-serien, skal ha ventet til alle gjestene hadde forlatt festen i Microsoft Theatre i Los Angeles i håp om å finne sine savnede eiendeler – uten hell.

Mange timer senere tvitrer Abbington om at vesken fortsatt ikke har kommet til rette.

MinMote: Kjolebonanza på Emmy

Prisvinner: Sammenlignet Donald Trump med Hitler