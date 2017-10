Hollywood-frue la ut blåveis-bilde rett etter ny plastisk operasjon

Åsa Vesterlund kjent fra TV-serien «Svenske Hollywoodfruer» – og for sine mange plastiske operasjoner, har gjort det igjen.

Etter at hun nytlig opererte øyenlokkene, la hun sent lørdag kveld ut et bilde av seg selv med en stor blåveis under hvert øye.

– Stingene er borte, men jeg er helt utslitt, skriver Hollywood-fruen på sin instagramprofil.

Vesterlund er ikke kjent for å spare på noe. Det vakte oppsikt da hun i 2014 i den første episoden av «Svenske Hollwoodfruer» som hun var med i, lot TV-seerne få særdeles intime innblikk i hennes privatliv. Ikke minst gjennom et besøk hos gynekologen.

Sammen med gynekologen studerte Vesterlund bilder av kvinner som har fått utført kosmetiske inngrep i underlivet.

– Hvis man går med på å gjøre en TV-innspilling, så får man ta det som det kommer. Å gå til gynekologen er ikke noe spesielt. Det kan sammenlignes med å gå til frisøren – uten hår naturligvis. LOL, skrev Vesterlund i en epost til VG den gangen.

Men å operere øyenlokkene var en høyere terskel å overstige enn mye annet hun gjort.

– Da jeg var liten traff jeg en pinne mens jeg syklet som traff meg midt i øyet. Etter det har jeg vært livredd for alt som kunne komme i nærheten av øynene mine. Men i forrige uke tok jeg mot til meg og fikk operert mine trøtte øyenlokk, skriver Vesterlund under et annet bilde på sin instgramprofil.