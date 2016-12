Her ryker «Farmen»-håpet for Ali

Ali Ahmad (30) kom så langt, men ikke lenger. I semifinalen gikk det meste skeis.

Han var den av årets mannlige deltagere som kom lengst – helt til semifinalen – men så ble det bråstopp. Ali gikk på to store smeller da det virkelig gjaldt.

– Det var så stang ut som det går an å bli. Jeg hadde ikke så mye uflaks tidligere i «Farmen», men plutselig kom nesten alt på én dag, sier han til VG.

Sånn har du aldri sett «Farmen»-kjendisene før: Finalefest i Oslo

Først knakk emnet han smidde i første del av semifinalen. Til tross for at Ali så ut til å ligge best an av alle tre, Laila Lochert (40) og Sophie Lindberg (25), havnet 30-åringen dermed langt bak. Så frustrert var han da det skjedde, at han i sinne kastet hammeren i vannbøtta.

– Jeg følte meg som Norges dårligste taper der og da. Det er sånn jeg er. Jeg banner litt og blir sur på meg selv, men så går det raskt over. Jeg lar aldri sinnet mitt gå ut over andre, sier Ali.

Lest denne? Dette visste du kanskje ikke om Ali?

Artikkelen fortsetter under bildet.

SKUFFET: Ali slengte hammeren i vannbøtta så spruten sto etter uhellet i smia. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

I den påfølgende kampen om den siste finaleplassen, som besto i melkespannholding mot Laila, mistet han fokuset på venstrearmen. Etter fire og et halvt minutt dultet den ene bøtta ned i underlaget, og dermed var det gjort. Finaleplassen røk, og en fornøyd Laila kunne konstatere at det var hun som skulle stå i finalen med Sophie.

STERKEST: Laila Lochert etter å ha slått Ali Ahmad. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

– Melkespann var den verste øvelsen jeg kunne få. Jeg visste at jeg ikke var god på det. Jeg er veltrent, men ikke senesterk på den måten. I tillegg var jeg i dårlig humør etter den forrige konkurransen. Laila var sterkere enn meg, så sånn gikk det.

Husker du? – Nå er alt bare rør

Trøsten



Ali innrømmer at det var bittert å komme så nær finalen for så å ryke.

– Jeg skulle heller ønske at jeg hadde røket ut på noe jeg var skikkelig dårlig i. Men jeg trøster meg med at jeg kom lengst av gutta. Det er ganske kult, gliser Ali, som til daglig jobber som analysekonsulent i Oslo.

Han knuste to sterke kandidater i øksekast, både Oddvar Jenssen (33) og Lars Magne Ullvang (22), og innrømmer til VG at han hadde trent mye med øks før han ble med.

– Haha, ja det gjorde jeg faktisk. Det var en periode der jeg lå med øks under senga, humrer reality-kjendisen.

Artikkelen fortsetter under bildespesialen.

Underveis i TV-serien har Ali og flere av de andre deltagerne fått kjenne på medaljens bakside. Som medlem av den såkalte «Olsenbanden» på gården ble det ekstra stort trykk fra rasende seere som mislikte trioens alliansebygging.

Omstridt trio: Mener TV 2 forskjellsbehandler

– Ja, det har vært litt tyn, men det har vært gøy å kjenne litt på det også. I det hele tatt har hele «Farmen» vært en opplevelse. Én ting var å være der inne, en annen ting var å se seg selv der inne, forklarer han.

«Farmen»-Magnhild: Fortsatt ikke fått hele premien

OVER: Ali har tapt og må forlate gården like før finalen. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Ali føler han har lært mye om seg selv. Han angrer egentlig ikke på noe. Tvert imot er han fornøyd med egen innsats.

– Det har kommet frem hvordan jeg er, på godt og vondt. Jeg kunne sittet og sagt at jeg ikke burde blitt så sur på Stine (Hartmann, red.anm.) da hun gjorde førstekjempevalget sitt, men jeg vil helle si at jeg er en erfaring rikere. Jeg gjorde ikke noe stygt mot henne – jeg ble bare sur.

Ali tror at han må leve med «Farmen»-stempelet en god stund.

– Folk kommer nok til å kjenne meg igjen lenge, men så blir det annerledes etter hvert. Noe av det kuleste med dette, er de fine meldingene jeg har fått fra innvandrerungdom og andre på Facebook, som mener at jeg har vært et godt forbilde, sier Ali, som selv er født i Oslo, men har pakistanske foreldre.

Rasisme



Men Ali har også fått hets og rasistiske meldinger, særlig basert på hendelser på gården som er blitt fremstilt annerledes enn de i virkeligheten var.

– Rasisme aksepterer jeg ikke. Det er viktig å ta standpunkt og si fra. Men jeg er egentlig glad for at det skjedde meg, som tør å si fra, og ikke en annen.

Seerstorm: Truer med boikott

TV har gitt mersmak, og Ali er ikke fremmed for å takke ja til andre TV-tilbud dersom det skulle dukke opp.

– Men kanskje ikke nødvendigvis i ren underholdningssammenheng. Jeg skulle gjerne vært med på noe samfunnsrelatert, kanskje et prosjekt rettet mot innvandrere og ungdom.

Men aller først ser han frem til litt roligere dager.

– Det skal bli litt deilig egentlig. Vennene mine sier at nå har det vært veldig mye Ali en stund. Jeg er glad det ikke er sånn som dette konstant, ler 30-åringen.

Ali om fremtidig kjæreste: – Må være aktiv og ambisiøs