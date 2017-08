Her er årets «Skal vi danse»-deltakere

Dette er årets deltakere i «Skal vi danse» - som skal gå i TV-lørdagskrigen mot NRKs «Stjernekamp» denne høsten.

Mens NRK har premiere på «Stjernekamp» allerede lørdag 26. august, hiver disse 12 seg ut på parketten lørdag 2. september.

Det er er et stort alderspenn på årets deltakere. Eldst er tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland med sine 70 år, mens yngstemann er Cengiz Al (19).

Han har nærmest blitt allemanns etter at han var å se som Yousef i fjerde sesong av «Skam».

YNGST: 19 år gamle Cengiz Al, kjent fra den populære TV-serien «SKAM» er høstens yngste deltaker i «Skal vi danse».

Foto: Bjørn Wad/TV 2

Hedda Kise (44) - er TV 2-programlederen som i 2007 ble rammet av hjernesvulst - og har brukt mange år på å kjempe seg tilbake til livet.

Bare 26 år gammel klarte den tidligere snowboardstjernen Helene Olafsen å kjempe seg frem til finalen i NRK-serien «Mesternes Mester» tidligere i år. Da var hun den yngste MM-deltakeren noensinne.

Stylisten Erlend Elias (35) har travle dager på TV 2. Ikke før er han ferdig med innspillingen av sesong to av «Farmen kjendis» som vises til våren, kaster han seg ut på dansegulvet i høstens «Skal vi danse».

Komikeren Tommy Steine har tidligere vært programleder for Skal vi danse i to sesonger, men nå prøver han seg som deltaker. Han har lagt bak seg en tøff tid, med rettskrangler om luksusbiler og lån. Han er blitt dømt og ble pålagt å betale store summer.

Den tidligere Bergens-ordføreren, 70 år gamle Trude Drevland, var siktet for grov korrupsjon, men Hordaland statsadvokatembete henla siktelsen mot henne like før jul i fjor. Denne høsten er hun også en av dem som skal være med i «Skal vi danse».

ELDSTE: 70 år gamle Trude Drevland er årets eldste deltaker i «Skal vi danse» på TV 2. Foto: Bjørn Wad/TV 2

Anna Rasmussen (20) er best kjent som «Mamma til Michelle». Trebarnsmoren har jevnlig figurert helt øverst på listen over Norges mest leste bloggere. Tidligere i år vakte det stor oppsikt da hun tok seg en lang pause fra bloggingen.

Grunde Myhrer (21) er best kjent for sin deltakelse i reality-serien «Paradise Hotel» - og hvordan han klarte å skjule det faktum at han aldri hadde smakt alkohol overfor de andre deltakerne i serien.

29 år gamle Ida Gran-Jansen, som vant «Hele Norge baker» og som tidligere i år, å se i «Farmen Kjendis» kommer nå tilbake på TV 2 som en deltakerne i «Skal vi danse».

Geir Schau (57) er egentlig best kjent fra radio, men de siste årene har han også gjort mye TV. I 2015 var han for eksempel en av deltakerne i «71 grader nord». Nå står Skal vi danse for tur.

Erik Follestad (27) som er best kjent fra den populære serien «Iskrigerne» og som fast gjest i VGTV-programmet Spårtsklubben, er også vant med tøffe tak som tidligere ishockeyspiller for Vålerenga, bytter denne høsten ut skøytene med dansesko og gir seg parketten i vold.

Over en million seere satt klistret til TV-skjermen da Jorunn Stiansen (32) gikk seirende ut av Idol i 2005, men kort ti detter forsvant sangfuglen ut av rampelyset. Men nå er hun tilbake på skjermen igjen i «Skal vi danse».