TÅSEN (VG) Samtidig som Solveig Kloppen (45) underholder TV-seerne, kjemper en av hennes nærmeste for livet.

Mens den folkekjære programlederen har satt følelsene i sving hos det norske folk gjennom «Rett fra hjertet» og «Norske Talenter» de siste månedene, har hun fått føle på kroppen hvordan det er når en i familien rammes av alvorlig sykdom.

I fjor høst fikk Kloppens mor Bjørg diagnosen uhelbredelig kreft. Selv for Kloppen, som er kjent for sin store åpenhjertighet og vilje til å by på seg selv, er det vanskelig å snakke om.

– Men det er desto mer viktig, sier hun når VG møter henne hjemme.

– Kreft er noe som angår oss alle. Det rammer så mange. Og nå er det stakkars lille mamma, sier Kloppen, som ikke gjør noe forsøk på å stanse tårene.

– Mamma er 80 år, men det er likevel en sjokkbeskjed å få. Det er vondt å se henne bli tappet for krefter, og man settes i krisemodus. Men der kan man jo ikke være i lengre tid.

Kloppen forklarer at hun selv reagerer med å bli ganske praktisk.

– Jeg får veldig behov for å vite, selvfølgelig. Men det er jo det som er så forferdelig med kreft – man innser nemlig raskt at det å leve med kreft, betyr at man ikke kan vite. Man må leve med usikkerhet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MAMMA: Solveig Kloppen med mamma Bjørg – her på bryllupsfesten i 2005, da Solveig giftet seg med Kjartan Brügger Bjånesøy. Foto: PRIVAT

Oppe i det hele har Kloppen et stort ønske om å hjelpe andre i samme situasjon, både syke og pårørende. Da hun på senhøsten fikk spørsmål om hun ville være programleder for Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, var det helt naturlig å svare ja.

Husker du? Kloppen har ikke tenkt å la barna se alt

Hele leiligheten til familien Kloppen på Tåsen i Oslo er rigget om til TV-studio. Her skal «Krafttak mot kreft», eller rettere sagt «Krafttak hos Kloppen», i kveld kringkastes via TV 2 direkte ut til norske TV-seere.

På tomannshånd med Kloppen: – Skuffende få som kaster seg over meg

45-åringen har hatt TV-opptak hjemme før, i «En kveld hos Kloppen», men det er første gang hun sender direkte fra eget kjøkken.

– Det er ganske ko-ko egentlig. En direktesending krever veldig mye mer teknikk, utstyr og folk. Vi har fått låne parkeringsplassen til Tåsenløkka barnehage borte i gaten, så de ansatte har måttet sykle til jobb de siste dagene.

Mange tårer



Kloppen forteller om en intens planleggingsperiode.

– Vi har grått i redaksjonen jevnt og trutt siden jul. Så jeg skal gråte meg tom nå på forhånd. Det er planen. Men jeg er så glad for å få bidra til noe så meningsfylt. Sånn i forhold til mamma er det en gave å få være med på dette.

Kreftregisteret: Varsler kreft-boom blant eldre

På spørsmål om Kloppen er ekstra rustet for oppdraget, siden hun vet hvordan det føles når kreften plutselig rammer en av de nærmeste, svarer hun lavmælt:

– Ja, kanskje. Men jeg skulle ønske jeg hadde sluppet å vite det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HELE SPEKTERET: Solveig Kloppen holder lite tilbake når hun snakker om følelsene rundt morens sykdom. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

– Hvor finner du selv trøst og støtte i en så krevende situasjon?

– Hos mann og barn, min lille familie. Hos venner. Og så er jeg så glad for at jeg har en søster – at vi er to. Da kan vi fordele oppgaver. Hvis jeg er mentalt i kjelleren en dag, kan hun ta seg av å ringe til NAV. Vi kan også tillate oss å le sammen – og tulle med det vonde og vanskelige, svarer Kloppen.

2009: Solveig Kloppen ble mamma igjen

Hun skryter av møtet med hjelpsomme og forståelsesfulle sykepleiere.

– Mamma bor nå på sykehjem, og det er altså så fantastisk, sier Kloppen og lar følelsene få overhånd.

TÅRER: For Solveig Kloppen er det viktig å være åpen om det såre temaet. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

– Da vi møtte opp for første gang, sto de med åpne armer og tok imot henne. Og to dager senere satt hun på stua og koste seg med et glass Baileys. Hun har det så fint, og det er så utrolig viktig. Vi møter så mange kompetente og hyggelige mennesker på vår vei og føler oss ivaretatt.

Frustrerende



Men de støter på utfordringer også, som at det er mange ulike personer å forholde seg til. Kloppen forteller blant annet om krevende samtaler med leger, som bruker et for komplisert, medisinsk språk.

– Det å få kreft, er jo en jobb. Man skal gjennom behandling og sette seg inn i så mye, både pasienten og de pårørende. Det kan være frustrerende. Man har som pårørende lyst til å vite alt, og så er det jo tydelige forventninger om det også. Jeg føler meg jo viktig i denne prosessen. Derfor tenker jeg mye på dem som er alene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STUA: Solveig Kloppen inspiserer TV-riggingen i sin egen stue. En direktesending krever sitt. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

Programlederveteranen er samtidig opptatt av at kreften ikke skal styre hele livet.

– Jeg tror det er viktig ikke å holde på i den kreftsuppa hele tiden. Man må prøve å gjøre andre ting også. Det som føles så godt med å være med på «Krafttak mot kreft», er at det handler om å gi håp.

Tobias (3) var uhelbredelig kreftsyk: «Ikke gråt, jeg er jo her nå»

– Hvordan forholder man seg til håp når man har fått beskjed om at sykdommen er uhelbredelig?



– Ja, si det ... Det er et vanskelig spørsmål. Folk takler jo det å leve med sånn usikkerhet på ulikt vis. Legene er ofte veldig gode, da, på ikke å gi noen falske forhåpninger. Det skal de ha. Der er det klar tale, sier Kloppen med tydelig galgenhumor.

Stor grafikk: Dette er norsk kreftforskning

For Kloppen selv er det viktig å formidle at det finnes håp om å leve godt og lenge med en sykdom som er kronisk.

– Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, pleier å si at det handler om å gi dager til livet og liv til dagene. Det sitatet liker jeg. For 100 år siden betydde det å få kreftdiagnosen en snarlig død. I dag kureres 70 prosent, og vi kan leve med uhelbredelig kreft mye lenger. Det skjer så mye på forskningsfronten hele tiden, og derfor er det viktig at mange støtter.

Familien til Selma (5): Samlet inn millioner til kreftsyke barn

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TV-YNDLING: Solveig Kloppen, slik TV-seerne oftest opplever henne, blid og inviterende. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Kloppen får i kveldens sending besøk av mange kjente nordmenn, blant andre Sigvart Dagsland, Pia Tjelta, Peder Børresen, Frida Ånnevik og Carsten Skjelbreid.

– Vi skal snakke om både det å få en sånn beskjed selv, og det å være pårørende. Om det å måtte leve med det ulevelige.

Pappaen til Ylva (7): Godt å vite at Ylva ikke er glemt

Utenfor Kloppens bolig er det rigget til scene, hvor den finske popstjernen Isac Elliot skal opptre sammen med Tungevaag og Raaban.

– Det er jo litt sprøtt at de skal stå ute i hagen min, ler Kloppen.

– Naboene dine ser og hører i det hele tatt mye?

– Ja, jeg har verdens rauseste naboer. Nå holder hun på igjen, tenker de nok.

Pianoet er stemt, for det skal Sigvart Dagsland traktere.

– Det er jo så stas! Og Sigvart skal sammen med Pia Tjelta lage mat på kjøkkenet. Vi må jo spise også, smiler Kloppen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TALENTJAKT: Solveig Kloppen med dommerpanelet i «Norske Talenter», Suleman Malik, Bjarne Brøndbo, Mia Gundersen og Linn Skåber. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Når kvelden er overstått, er det ikke lenge før 45-åringen gyver løs på direktesendinger i «Norske Talenter». Når hviler Solveig Kloppen?

– Alt jeg gjør, gjør jeg på TV, så det ser ut som jeg gjør noe hele tiden, ler hun.

– Men jeg er ganske god til å slappe av med bøker, utendørsaktiviteter eller bare ved å sitte og stirre tomt i veggen. Og det finnes faktisk sider ved meg selv som jeg ikke viser alle, forsikrer TV-profilen, også kjent fra «Idol», «Ønskedrømmen», «Svendsen om Hansen og Jensen», «Er dette morsomt», og som vertinne for en rekke begivenheter – deriblant Amanda-utdelingen.

Tilbakeblikk: – Hvorfor utsetter jeg meg for dette?

Fornøyd



Hvert år får i overkant av 30.000 nordmenn kreft. To av tre kreftpasienter overlever, men årlig dør nærmere 11.000 mennesker av sykdommen.

RØRT: Kreftforeningens leder Anne Lise Ryel. Foto: Mattis Sandblad/VG

I år samler Kreftforeningen inn penger til de som lever med kreft de i dag ikke blir friske av. Pengene skal gå til forskning og bedre omsorgstilbud.

– Vi er veldig glad og rørt over det ekte engasjementet Solveig viser. Det er ingen tvil om at dette er en sak som står henne nær, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

– Solveig snakker om det å være pårørende på en veldig ærlig og folkelig måte. Det gjør at budskapene hennes treffer mange. Når hun er så åpen, hjelper det andre som står i samme situasjon, sier Ryel.

Husker du? Gripende møte for Solveig