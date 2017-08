Helene Husvik og TV 2 enige om forlik

Sportsankeret saksøkte TV-kanalen for usaklig oppsigelse, men partene ble enige før saken havnet i retten.

Det bekrefter TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand overfor VG, etter at Husvik og kanalen møttes til rettsmekling onsdag.

Avtalen innebærer at Husvik er ferdig i kanalen.

– Det ble avholdt en rettsmegling med Husvik i går. Vi ble enige om en avtale om at Husvik slutter i TV 2. Detaljer utover det ønsker vi ikke å gå inn på. Vi er glad for at partene ble enige, og ønsker Husvik lykke til videre, sier Willand.

– Hva skjer i de andre sakene dere er inne i?

– Vi ønsker, og stiller oss positiv til, mekling i de andre sakene. Akkurat gangen i de ønsker jeg ikke å kommentere. Vi kommer til å jobbe for å finne løsninger i alle sakene, sier hun.

Etter det VG forstår har Husvik offisielt sin siste dag i TV 2 1. september.

Sportsjournalist Helene Husvik (27) ble profilert som programleder for «FotballXtra» de siste sesongene mens TV 2 hadde rettighetene til Eliteserien.

Etter at kanalen mistet rettighetene til Discovery, og senere gikk gjennom en stor nedbemanningsrunde, fikk Husvik i vinter beskjed om at hun var overtallig. Det betyr at TV 2 sa hun ikke fikk beholde sin jobb, og tilbød en sluttpakke.

Denne godtok hun ikke, og stevnet TV 2 for retten.

– Jeg er glad for at vi ble enige om en avtale jeg er fornøyd med, sier Husvik til VG nå.

Hun har ikke klart for seg hva fremtiden nå bringer, utenfor TV 2.

– Nå har jeg vært i TV 2 i syv år, så det er klart det blir både spesielt og spennende å gjøre noe annet. Men jeg gleder meg til å se hvilke muligheter som finnes.