Heidi Montag skal bli mamma

Heidi Montag (30), kjent fra MTV-serien «The Hills», skal bli mamma for første gang.

Det bekrefter Heidi Montag selv overfor US magazine i et intervju hun og ektemannen Spencer Pratt som også spilte i den populære MTV-serien, har gjort. En gang var de to et av verdens mest kjente reality-par takket være «The Hills».

– Helt fantastisk. Dette har vi drømt om lenge, sier de to som har vært gift i åtte år nå.

Realityserien «The Hills» som var en avløper fra «Laguna Beach», fulgte hovedrolleinnehaver Lauren Conrad og hennes gjeng av privilegerte venner i deres forsøk på å bli voksne og skaffe seg jobber i Los Angeles.

Først og fremst bød serien på mye drama gjennom seks sesonger, spesielt i vennskapet mellom Conrad og Heidi Montag.

Montag ble forøvrig mest kjent etter at serien var lagt ned for å ha fått utført ti plastikkoperasjoner på én dag og en mislykket sangkarriere.

– Heidi har drømt om å bli mamma helt siden jeg traff henne, sier Pratt.

– Jeg ville gjerne ha barn for tre år siden, men da var Spencer i tvil. vi hadde jobbforpliktelser, som for eksempel «Celebrity Big Brother» i England. Men i dag er jeg glad vi ventet. Jeg var nok litt for ung den gangen, sier Heidi Montag som er tolv uker på vei.

Både hun og ektemannen understreker at de er blitt voksne og langt mer reflekterte enn den gangen alt oppstyret rundt «The Hills» sto på som verst. Heidi fikk massiv oppmerksomhet etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått ti plastiske operasjoner på én dag.

Montag fikk blant annet operert nesen og haken, samt at hun fikk kinnimplantater, Botox og DDD-brystimplantater. Selv om hun i tiden etter operasjonene skrøt av det, og stolt viste frem sitt nye utseende, sa hun en tid etterpå at hun aldri ville gjort det igjen.

– Det hender jeg vil gå tilbake til å være den gamle Heidi, og jeg er ferdig med operasjoner. Det er ikke noe unge jenter burde gjøre, og jeg vil absolutt ikke anbefale det, sa hun i flere intervjuer i 2010.

Men det var ikke bare Montags operasjoner som skapte store overskrifter. Også deres overdådige livsstil og enorme pengeforbruk mens populariteten var på topp, skapte mye oppmerksomhet.

Til tross for en god inntekt, avslørte paret i 2016 at formuen de en gang satt på er borte.

– Vi hadde personer som tok seg av økonomien vår, som fortalte at vi måtte slutte å sløse penger. Vi hørte ikke etter, og trodde vi visste hva vi holdt på med, fortalte Montag til People.